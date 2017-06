Brno chystá tramvajové tratě za miliardy, může vyfouknout peníze Praze

Na spadnutí jsou první z nich – za zhruba 2,2 miliardy korun. A s penězi by neměl být problém. Město má velkou šanci maximálně „vysosat“ evropské peníze na dopravu, sahá po balíku 1,6 miliardy přiděleném brněnské metropolitní oblasti a pošilhává i po penězích, které nevyčerpá Praha.

Masivní výstavba tratí se ale nelíbí všem městským částem. Někde ji mají za bianko šek na novou zástavbu, o které nebudou rozhodovat. Podle náměstka brněnského primátora pro technický rozvoj Richarda Mrázka (ANO) je ale ideální konstelace. Ostatní města totiž v přípravě staveb zaspala.

„Máme na rozdíl od ostatních přichystané projekty. V září budeme žádat o peníze na tramvaj do kampusu, na obnovení trati do Líšně i na prodloužení trolejbusu z Novolíšeňské do Jírovy ulice a na přesun tramvaje z Dornychu na Plotní. I když tam půjde jen o část peněz, protože tam staví celkem čtyři investoři. A tím máme peníze na brněnskou aglomeraci utracené,“ říká Mrázek.

Podle něj by chtělo město získat 85 procent, doplatit i tak ale musí 300 až 400 milionů korun.

Přesun na Plotní brzy vypukne

První na řadě je stavba přeložky z Dornychu na Plotní, která začne na podzim – poté, co skončí výluka na hlavním vlakovém nádraží. Přijde na 1,2 miliardy a bude trvat 2,5 roku. „Po skončení to budou mít cestující blíže na autobusové nádraží na Zvonařce a na Dornych město pustí už jen auta,“ podotkl Mrázek.

Na stavební povolení čeká obnova spojení Stránská skála – Líšeň za 400 až 450 milionů korun. Povede po náspu trati, která tu už fungovala a město ji v 60. letech zrušilo. Magistrát chce poprvé „kopnout“ na jaře příštího roku a skončit do dvou let. A k Líšni patří i prodloužení trolejbusu z Novolíšeňské na Jírovu ulici.

Právě stavba tramvaje ze Stránské skály do Líšně ale vyvolává u obyvatel městské části obavy (psali jsme zde).

„I když v technických věcech, jako je snížení hluku nebo stavba nové cesty, aby lidé měli přístup k zahrádkám, nám vyšlo město vstříc, obavy zůstaly. Nevíme, co tramvaj přinese do budoucna. Znamená totiž jediné – další zástavbu, o které nic nevíme. Do té doby budou tramvaje vozit vzduch,“ míní starosta Líšně Břetislav Štefan (ČSSD).

Lidé se bojí hluku

A své odpůrce má i stavba tramvaje ze zastávky Osová ve Starém Lískovci do bohunického kampusu za zhruba 1,3 miliardy korun. A to i přesto, že pro Brňany je zásadní – povede totiž k bohunické nemocnici.

„Většina lidí se těší, že se ze Starého Lískovce konečně dostanou do kampusu, ale ti, co bydlí v těsném okolí stavby, se bojí hluku, zvýšené dopravy. Obyvatelé paneláku, k němuž se kolej přiblíží na asi devět metrů, mají zase strach, že jim dům popraská. Příští čtvrtek pořádáme v Základní škole Labská setkání s lidmi, kde budou věc vysvětlovat zástupci magistrátu a dalších zúčastněných stran,“ vysvětlil starosta Starého Lískovce Vladan Krásný (ODS).

Zastupitelé by měli 22. června schválit směnu pozemků pro stavbu. Jezdit by se mohlo v roce 2020. Zatímco předchozí stavby má už město dotačně pokryté, na další bude peníze shánět.

Můžou být i peníze na lanovku

„Obrátili jsme se na ministerstvo dopravy, které má pod palcem evropské dotace na výstavbu dopravních sítí pro tramvaje, trolejbusy a další vozidla, a to slíbilo, že bychom mohli čerpat v přepočtu zhruba 1,2 miliardy. A pokud město Praha nevyčerpá svůj příděl, to je kolem šesti miliard korun, můžeme si sáhnout i na tyto peníze,“ uvedl Mrázek.

A za ně by se dala prodloužit tramvaj na Kamechy za odhadem 1,5 miliardy. Té ale stojí v cestě skála, takže se nejspíš o pár stovek milionů prodraží. Ve hře je i lanovka z Pisárek do kampusu.

„Přesvědčili jsme úředníky na ministerstvu, že nejde jen o záležitost výletní, ale že bude součástí městské dopravy, takže můžeme žádat,“ doplnil Mrázek.

Nejnovější projekt, s nímž město přišlo, je prodloužení „šaliny“ číslo 5 ze Štefánikovy čtvrti na Halasovo náměstí a dále do Rokle na sídliště Lesná. Vedla by z konečné ve Štefánikově čtvrti k nádraží a k poliklinice na Lesné a dál po trase stávající „devítky“.

Problémem je most nad železnicí, který patří kraji a potřebuje opravit. „Jednáme o tom a předpokládáme, že kraj most opraví. Pak jsou dvě varianty – buď se na něj vejdeme, nebo uvažujeme o mostě jen pro tramvaj,“ dodal Mrázek.