Uber je nelegální, má jasno Brno. A zvažuje žalobu

„Podle všech indicií se jeví, že Uber v Brně podniká nelegálně, a to já určitě podporovat nebudu.“ Tímto vyjádřením potěšil primátor Petr Vokřál (ANO) všechny brněnské taxikáře. Ti proti zavedení služby přes aplikaci, díky níž si může převážením lidí přivydělávat v podstatě každý, protestovali od jejího spuštění před dvěma týdny. Nelíbí se jim zejména fakt, že řidiči Uberu na rozdíl od nich nemusí mít licenci. Navíc nejsou nijak označení, čímž porušují zákon i městskou vyhlášku.



A nyní se vedení Brna postavilo právě na stranu taxikářů, kteří na protest zvažovali i blokádu hlavních tahů (o válce mezi Uber a taxikáři jsme více psali zde). Poprvé se sešli už minulý týden, podruhé v pondělí.

Majitelé taxispolečností chtěli nejen to, aby politici Uber označili za protizákonný, ale požadovali také vydání předběžného opatření, které by zakázalo jeho činnost, než by rozhodl soud. K tomu představitelé města nakonec nepřistoupili a vzali si ještě pár dní na zjištění, zda můžou Uber zažalovat. Přesto ústy primátora přitvrdili.

Taxikáři nemůžou konkurovat cenou

„Dokončujeme právní analýzu a zvažujeme, že bychom případnou žalobu taxikářů podpořili spoluúčastí,“ uvedl Vokřál. Kvůli nedodržování zákona a také velmi nízkým cenám, jimž klasičtí taxikáři nemohou konkurovat, považuje jednání Uberu za nekalou soutěž.

Firma se opakovaně brání tím, že podniká v souladu se směrnicí Evropské unie. A odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze z konce loňského roku, který zrušil pokutu jednomu z řidičů Uberu, protože v době kontroly neexistoval žádný předpis zakazující zprostředkování jízdy přes aplikaci.

„Pokusy o zakázání Uberu se nezakládají na podložených obviněních a na naše působení v Brně to nebude mít dopad. Velkým impulzem je pro nás fakt, že za uplynulé dva týdny jsme zaznamenali deset tisíc otevření aplikace,“ vzkázal šéf Uberu pro Českou republiku a Slovensko Tomáš Peťovský.

Právní analýza města by měla zodpovědět také otázku, koho vlastně žalovat. „Pokud se podíváte na nejrůznější doklady klientů Uberu, na každém z nich je jiná společnost. Jednou je tam adresa z Holandska, jindy je to jiná odnož, která se ani podle Uberu nejmenuje,“ upozornil primátor. V následujících dnech se Brno domluví s městskými a státními policisty, osloví i Českou obchodní inspekci, finanční správu a kroky zkoordinuje s Prahou, která problém s Uberem rovněž řeší. Zda taxikáři podají žalobu i v případě, že město ze záměru nakonec vycouvá, zatím není jisté.

Podle některých se však už fungování Uberu začíná projevovat na jejich tržbách. „V pátek byly tři nebo čtyři plesy. Máme statistiku, kolik odbavíme za den zákazníků. Čísla nám klesla skoro o 40 procent,“ tvrdí majitel City taxi a Lido taxi David Dostál. Podle Miroslava Hancka z Taxi Impuls lze však případný pokles tržeb detailně zhodnotit až za pár týdnů.

Řidiči Uberu někdo urazil zrcátko a vypustil pneumatiku

Taxikáři se v uplynulých dvou týdnech pustili do kontrol řidičů na vlastní pěst. Objednali si auto přes aplikaci a pak na něj zavolali policii. „Takových oznámení jsme řešili v únoru hned několik desítek,“ poznamenal mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb. Jednomu z řidičů Uberu dokonce někdo zablokoval auto v jednosměrce, urazil mu zrcátko, vypustil pneumatiku a nalepil na ně samolepku.

S vydáváním pokut je to ovšem složitější. Řeší je brněnský magistrát a vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko zatím nedokázal upřesnit, kolik řidičů Uberu ji dostane. V provozování služby má však jasno. „Když to přeženu, je to jako by nám tu po městě jezdili řidiči bez řidičáku,“ podotkl.

Firma Uber v Česku funguje přes dva roky a v Praze se za tu dobu stala velmi oblíbenou. V Brně se už od některých uživatelů setkala s kritikou, hlavně kvůli čekací době, než auto přijede. Často jde navíc o řidiče z Prahy, kteří se v Brně neorientují a GPS je navádí zbytečně dlouhými trasami. Kolik z nich si chce v Brně takto přivydělat, společnost sdělit nechce. „Tyto údaje bych nekonkretizoval, zájem ale vidíme,“ řekl pouze ředitel Uberu Peťovský.