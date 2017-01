Přehled cen v roce 2017. Ušetří hlavně Brňané, díky nové šalinkartě

1 Cestování dospělých

Kdo si koupí v e-shopu brněnského dopravního podniku celoroční kupon na zóny 100 a 101, uspoří 1 425 korun. Je to největší z řady cenových změn v roce 2017.



Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka bude možné zakoupit elektronickou jízdenku od ledna 2017 prostřednictvím modulu Předplatní jízdenka, který je součástí připravovaného projektu elektronického odbavování cestujících. „O dotaci ale musí zájemce požádat a po kontrole splnění všech podmínek dotačního programu mu bude převedena na účet, který uvede v žádosti,“ upřesnil Poňuchálek.

Na vrácení má nárok jen ten, kdo řádně platí odpady a nedluží městu. Pak bude mít šalinkartu za 3 325 korun místo 4 750 (o změnách v MHD jsme podrobně psali zde).

Držitelé ročního kuponu MHD na zóny 100 a 101 budou mít zdarma dopravu kola.

Výhody čekají i na mimobrněnské cestující. Od ledna budou mít možnost využít svoji předplatní jízdenku jako doplatek pro jednu zónu. „Tuto nabídku využijí cestující, kteří mají třeba roční jízdenku na jednu zónu a v rámci roku se přestěhují do sousední,“ dal příklad Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která zaštiťuje fungování krajského dopravního systému.

2 Cestování dětí

Míň peněz vydají za cestování rodiny s dětmi. Od Nového roku mohou děti do 10 let jezdit po Brně zadarmo. Dosud to bylo do 6 let.

„Výhodu mohou využít i děti dojíždějící do Brna z okolí, pokud si například na hlavním nádraží pořídí daný kupon, budou doplácet jen jízdenku pro mimobrněnské zóny,“ popsal Havlík.

Studenti od 15 do 26 let už nemusí při vyřizování předplatní jízdenky vyřizovat současně i žákovský průkaz. Pouze hodnověrně doloží, že jsou studenty, a získají tak nárok na slevu.

3 Teplo

Na kolik přijdou služby Brno Voda 75,74 Kč/m3

Teplo 552 Kč za GJ

Odpad 670 Kč za osobu Blansko Voda 93,99 Kč/m3

Teplo 640 Kč za GJ

Odpad 540 Kč za osobu Břeclav Voda 92 Kč/m3

Teplo 644 Kč za GJ

Odpad 600 Kč za osobu Hodonín Voda 71,90 Kč/m3

Teplo cena zatím neznámá

Odpad 600 za osobu Vyškov Voda 85,33 Kč/m3

Teplo 598 Kč za GJ

Odpad 580 Kč za osobu Znojmo Voda 88,58 Kč/m3

Teplo 610 Kč za GJ

Odpad 400 za osobu

Elektřina: ČEZ zdražení cen v roce 2017

nepředpokládá, E.ON nabízí slevy.



Zajímavější pro peněženky Jihomoravanů budou i částky za teplo. Třeba v Brně by rodina s průměrnou spotřebou mohla ušetřit až 900 korun za rok. Brňané napojení na centrální zdroj zaplatí méně o 5 procent – cena klesne z 580 na 552 korun za gigajoule.



„Je to nejen snížením ceny zemního plynu, ale i zlepšením distribuce tepla a snížením provozních nákladů společnosti,“ vysvětlil magistrátní mluvčí Poňuchálek.



Ještě méně by měly platit domácnosti přepojené na horkovod – o 15 až 20 procent. Levnější vytápění si dopřejí třeba i ve Znojmě a Vyškově.



Vyšší cenu avizuje pouze Břeclav. Podle informace ze společnosti Teplo Břeclav se jeho cena zvýší z 637 korun na 644,66 koruny. „To je jen předpokládaná cena, reálná se odvine od skutečné spotřeby. To se ale dozvíme až v únoru příštího roku,“ upřesnil jednatel společnosti Milan Pospíšil.



Blansko žádné výkyvy do plusu či minusu nečekají. Tam je ale reálná šance, že cena půjde během roku dolů, protože město se rozhodlo odkoupit zbylý podíl investice do Centrálního zásobování teplem a stane se jediným vlastníkem i provozovatelem.

4 Voda

Vyšší, ale nikterak dramaticky, budou v nadcházejícím roce částky za vodu. Kromě Vyškova půjdou nahoru kvůli investicím do vodárenských a kanalizačních sítí v celém kraji. Brněnské vodovody a kanalizace zvedají cenu kubíku ze 75,74 koruny o 60 haléřů. „Při průměrné spotřebě 108 litrů na osobu a den to dělá navýšení o necelé 2 koruny měsíčně,“ komentovala zvýšení tarifů mluvčí společnosti Renata Hermanová.



Zvýšení chystá i Vodárenská akciová společnost, která zásobuje obce a města na Znojemsku, na severu kraje a kolem Brna, například na Židlochovicku, Ivančicku a Tišnovsku. Zvýšení ale není všude stejné a konečné slovo mají svazky obcí jako akcionáři společnosti. A tak na Znojemsku se podle předpokladu cena zvedne o 1 korunu za kubík na 88,58 koruny.



Zvyšování napříč krajem se pohybuje nejčastěji mezi 1 a 2 procenty, na Blanensku a Boskovicku vzroste třeba jen stočné. Podle Ivy Šebkové, vedoucí marketingu a komunikace firmy, záleží na tom, zda a kolik se v daném regionu investovalo, jestli obce dostaly dotaci z EU, v jakém stavu je místní síť a jak je drahý její provoz.

5 Byty

Podle odborníků půjdou nahoru i ceny bytů, i když jen o procenta. „Poslední dva roky byly rekordní, co se týče poskytnutých hypoték. V roce 2017 by mělo dojít k jejich mírnému zdražení. To by mělo ovlivnit poptávku po bytech, která by měla být o něco nižší. Trh s realitami zůstane perspektivní, nicméně ceny nebudou šponovány vzhůru tak výrazně jako v minulých letech,“ míní brněnský realitní makléř Jakub Hrbáč, spolumajitel kanceláře RE/MAX Plus Brno.

Nejžádanější jsou v Brně byty kategorie 2+1, za něž se momentálně platí průměrně 2,847 milionu korun, což je o 150 tisíc korun víc než koncem roku 2015.