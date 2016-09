Díky hazardu žije vesnice v luxusu. Má 165 milionů pro 630 lidí

Zatímco jinde se proti hazardu bojuje, Chvalovice čerpají z kasin v bývalé bezcelní zóně plnými doušky. Obec leží osm kilometrů jižně od Znojma těsně u rakouských hranic a rozkládá se na devíti kilometrech čtverečních. Povolených technických herních zařízení je na jejím území 1 401, drtivá většina v části Hatě.

Jihomoravská vesnice díky nim hospodaří s královskými částkami, o nichž se kdejakému menšímu městu může jen zdát. Příjmy z hazardu tvoří polovinu rozpočtu, který se pro letošek i díky přebytku z loňska zastavil na čísle 165 milionů korun. To všechno na potřeby pouhých 630 obyvatel.

Nejbohatší obec Znojemska - a nejspíš i celého Česka - si proto může dovolit své občany štědře dotovat. Lidem tak platí rekonstrukce soukromých rodinných domů, ale přispívá jim i na léky nebo rodičům na studium dětí. Jen na posledním jednání zdejší zastupitelé bez mrknutí oka schválili dotaci osmi žadatelům, každému po sto tisících. Namátkou na zateplení verandy a fasád či výměnu oken.

Senioři od 60 let zase mohou žádat o dotace na vitamíny, léky, zdravotnické potřeby a služby. Podle věku dostanou od dvou do šesti tisíc korun. Zkrátka nepřijdou ani rodiny s dětmi - pro ty je zase dotace na školní docházku. Rodiče dětí ze školek dostanou osm tisíc, ze základních škol ještě o dva více. Příspěvku se ale dočkají i plnoletí studenti - středoškoláci 14 tisíc a vysokoškoláci rovnou 20 tisíc.

Nikoho neodmítnou

Na dotaci dosáhne zpravidla každý, kdo si o ni požádá. „Maximálně se stane, že člověk ještě nemá trvalý pobyt, který si vyřizuje. Dotace vyhlašujeme vždy na jedno volební období. Zájem je velký o všechny druhy. Zkrátka podle potřeby,“ popisuje starosta Zdeněk Karpinski.

Statisíce korun dostávají i prakticky všechny spolky v obci - 635 tisíc si rozdělili třeba zdejší vinaři, rybáři nebo myslivci. Dalších 130 tisíc získalo Sdružení maminek.

Lidé tak před hazardem klidně zavírají oči. „Dřív jsme dostávali třeba i příspěvek na plyn, jiné obce nemají často ani na opravení kanalizace. A kasina mi nevadí, jsou bokem od vsi. Žádný hazard tady nepociťujeme,“ míní Jarmila Jadrná.

Jihomoravské Las Vegas by ve své štědrosti těžko hledalo konkurenta. Třeba další zástupce ze Znojemska, Vranov nad Dyjí, hospodaří jen se 17 miliony korun na 810 obyvatel, kterým zdaleka nemůže nabízet takové benefity jako Chvalovice.

„Každá obec se musí chovat podle toho, na co má. Je to stejné jako rozpočet rodiny. Náš městys nemá na příspěvky na opravy domů, na druhou stranu nezvedáme daň z nemovitosti, čímž by si obecní rozpočet pomohl, ale lidé by platili několik tisíc ročně navíc,“ podotkl starosta Lubomír Vedra.

Podle politologa Jaromíra Příkazského je postoj k penězům z hazardu ideologická záležitost.

„Když si ale ideologii odmyslíme, tak je to bezesporu výhoda a ulehčení. Pokud má obec koncepci rozvoje a investic, pak může vedení konat a vesnici rozvíjet. Na druhou stranu příspěvky na léky a podobně jsou nástrojem populistické politiky, která obci nepřináší nic reálného,“ tvrdí.

V Brně zákaz, v okolí zájem

Naprosto rozdílná situace než ve Chvalovicích panuje v Brně, kde je hazard zakázaný na celém území města. Provozovatelé heren se tak snaží zlákat přilehlé obce. A jejich zastupitelé se k nabídkám hazardních bossů staví různě.

Kasino mělo vyrůst třeba v Podolí u Brna, starosta Vítězslav Eliáš vzal dokonce obyvatele do už existujícího hazardního podniku, aby je přesvědčil, že se nemají čeho bát. Ti přesto plánovanou stavbu v referendu odmítli, proti byly dvě třetiny voličů. Miliony v rozpočtu ale naopak přesvědčily Popůvky. Z nedostavěného torza poblíž D1 vzniklo po přestavbě kromě restaurace a hotelu i kasino (více o něm čtěte zde).

Hazard v obcích průběžně monitoruje Svaz měst a obcí. Chvalovice jsou podle něj specifické.

„V pohraničí herny a kasina navštěvuje zpravidla zahraniční klientela a pro obce tak bývají větším zdrojem příjmů než v jiných oblastech. Pokud ale na území hazard povolí, měly by se umět vypořádat s negativními jevy, které to přináší,“ upozorňuje mluvčí svazu Štěpánka Filipová.

Od příštího roku by měla platit nová pravidla. „Režim bude přísnější, aby se mimo jiné zabránilo tomu, že hazardní hry hrají lidé, kteří pobírají sociální dávky,“ dodává.