Další potíže kolem čínských lázní. O místo zřejmě přijde vlivný politik

Pozemky skončily ve firmě KS Profi lobbisty a sponzora ČSSD Petra Pospíšila, známého někdejšího hejtmana Michala Haška (ČSSD). Václav Božek, který měl Haškovi Pospíšila před léty představit, stál u projektu pasohláveckých lázní od jeho zrodu v roce 2007.

„Budu trvat na tom, aby se s ním ukončila spolupráce. Byl na několika poradách vedení, kde se právě podivný prodej pozemků řešil, a neřekl k tomu ani slovo. Značně to nabouralo naši důvěru,“ komentovala náměstkyně hejtmana Taťána Malá, že takto si spolupráci s Božkem nepředstavuje.

ČSSD respektuje názor vedení kraje

Osmašedesátiletý Božek seděl do roku 2013 v dozorčí radě akciovky Thermal Pasohlávky, kterou založil kraj společně s obcí. Projekt počítá s lázněmi na březích Nových Mlýnů, které vyrostou na krajských a obecních pozemcích.

Jeho reakci na požadavek hnutí ANO se nepodařilo získat, nebral telefon. „Pan Božek je v zahraničí, vrací se příští týden,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Šéf krajských sociálních demokratů Roman Hanák byl požadavkem koaličního hnutí na Božkovu rezignaci překvapený. „Slyším to od vás poprvé. Šéf poradců pana hejtmana je věcí pana hejtmana, takto to budeme respektovat,“ uvedl Hanák s tím, že ČSSD bude Thermal i nadále podporovat.

Bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD), za jehož vlády lobbista Pospíšil k lukrativním krajským pozemkům přišel, označil za viníka Božka. Podle něj měl jeho bývalý náměstek v koalici v minulosti projekt lázní na starosti, zatímco Hašek za něj lobboval u Číňanů. Včera už byl mírnější.

„Pokud pan hejtman s paní Malou změnili názor na spolupráci s panem Božkem, je mi to líto, protože jako nováčci ve vedení kraje mohli využít jeho historickou paměť v řadě záležitostí, ale je to jejich věc,“ konstatoval Hašek.

Božek má mnoho let blízko k bývalému předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Platil dokonce za jakéhosi mentora nynějšího premiéra, který pochází z jižní Moravy, pomáhal premiérovi na začátku stranické kariéry. Hašek jej ovšem ve vnitrostranickém boji v roce 2013 zbavil postu šéfa jihomoravské ČSSD a o dva roky později musel Božek na doporučení svých stranických kolegů rezignovat i na místo Haškova náměstka.

Radním zůstal až do loňských voleb, ale znovu se do krajského zastupitelstva nedostal. Božek se po dlouhodobých sporech s Haškem stáhl do ústraní. Zůstala mu jen úřednická funkce koordinátora poradců hejtmana Šimka s tabulkovým platem a post zastupitele v městské části Brno-Kohoutovice.

Valná hromada zasedne v pondělí

Problémy krajské firmy Thermal Pasohlávky se tak spíš násobí, než aby se stabilizovala.

Už před měsícem zaslal klíčový člen představenstva, manažer Jiří Škrla, na kraj dopis, v němž oznámil, že hodlá rezignovat na svoji funkci. To ale zatím formálně neudělal. Vedení kraje jej proto chce na pondělní valné hromadě odvolat. A to především kvůli špatnému hospodaření akciovky a údajnému plýtvání veřejnými penězi.

„Pokud by se ukázalo podezření na spáchání trestného činu, představenstvo nebo dozorčí rada by musely podat trestní oznámení,“ dodala náměstkyně Malá (o potížích jsme psali také zde).

Jak zjistila MF DNES, krajská firma před dvěma lety začala rozprodávat lukrativní pozemky za několikanásobně nižší cenu, než je v místě běžné.

Vedení firmy argumentovalo, že získané peníze použije na provoz, kde chybí. I tak nakonec musel kraj během posledních dvou let nalít do firmy víc než 30 milionů korun, aby se nezastavila příprava na vstup čínského investora, který má lázně vybudovat.

Memorandum o spolupráci podepsal kraj s firmou Risesun z provincie Che-pej už před rokem a při odhadované výši dvou miliard korun jde o jednu z pěti největších čínských investic v Česku.