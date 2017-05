Muže na kiteboardu zvedl vítr z hladiny, po nárazu do sloupu zemřel

Kiteboarding spočívá v jízdě po vodě na speciálním prkně za využití tažného draka. Tato zábava se však stala sedmatřicetiletému instruktorovi osudnou.

„Vlivem náhlého poryvu větru se vznesl nečekaně do výšky a let již nestačil korigovat. Poté došlo k pádu, při němž instruktor narazil do betonového sloupu,“ popsala smrtelnou nehodu policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ačkoliv kiteboarding, při němž se „surfaři“ tažení drakem vznáší nad vodní hladinou, působí na první pohled nebezpečně, podle odborníků jsou při něm neštěstí vzácná.

„O případu úmrtí slyším prvně,“ reagovala na dotaz iDNES.cz Iveta Minářová ze společnosti Best Kites.

„Jsme na trhu od roku 2004 a za tu dobu jsme žádný úraz nezažili. Zranění se sem tam stane, ale většinou je způsobené nedbalostí lidí, kteří například skáčou u břehu nebo kitují třeba u drátů vysokého napětí. Pokud respektují daná pravidla, tak se zranění nestávají, i když se jedná o adrenalinový sport. Něco vážnějšího se může přihodit jen nešťastnou náhodou,“ podotkla Minářová.

Kiteboarding se podle ní stále těší velké popularitě. A Nové Mlýny patří mezi oblíbené destinace. „Ale pro začátečníky to určitě není. Je tam hluboká voda a vítr je poryvovější, takže se u začátečníků těžko předpokládá, co se bude dít. Pro pokročilejší kitery je ta lokalita v pořádku, ti se umí s tamními podmínkami vyrovnat,“ uvedla Minářová.

Nové Mlýny zažily druhou tragédii během necelého roku. Loni v září v nádrži zahynul při kurzu windsurfingu pedagog Masarykovy univerzity (psali jsme zde).