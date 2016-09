Brno bude bourat, jeho čtvrti překlene unikátní most za čtyři miliardy

Ustoupí další části Velkého městského okruhu, na kterou netrpělivě čekají lidé třeba z Líšně nebo z Vinohrad. Jako první vjedou bagry do objektu parkoviště a skladů ve dvoře židenických kasáren, u kterých se denně tvoří dlouhé kolony.

„Bude to ještě během září. Už máme demoliční výměr na přístavek, skladiště a čerpací stanici,“ potvrdil investiční náměstek brněnského primátora Richard Mrázek (ANO). Práce v kasárnách potrvají do konce letošního roku.

V dalších letech přijdou na řadu rodinné domky a garáže v Provazníkově, Dolnopolní a Kaloudově ulici a na Tomkově náměstí. Mezi bouranými stavbami bude třeba i sokolovna v Husovicích.

Začíná se v kasárnách, protože v zadní části dvora vyrostou čtyři pilíře jedné ze čtyř mimoúrovňových křižovatek, které se spojí ve velký most nad několika čtvrtěmi a uvolní dopravu v severní části města.

„Jedná se o dvě stavby v délce 680 a 569 metrů hlavní trasy, která začíná na husovickém mostě a končí portálem plánovaného Vinohradského tunelu,“ popsal David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.

Považuje ji za unikátní. „Něco podobného už stojí v Prostějově, kdy projíždíte městem na dálnici ve výšce šest až deset metrů nad povrchem. V Brně ale povede ještě výš, protože půjdeme nad železnicí,“ poznamenal Fiala.

Město vykupuje nemovitosti

Vlastní výstavba „mostu“ by měla podle něj začít v polovině roku 2019. „Počítáme, že potrvá čtyři roky a přijde na čtyři miliardy korun, ale je to spíš odhad podle našich zkušeností. U takto strategických staveb se to dá těžko určit úplně přesně,“ podotkl.

VMO Tomkovo náměstí – Rokytova Trasa: od Husovického tunelu nad ulicemi Dukelská, Karlova a Rokytova a k patě budoucího Vinohradského tunelu. Vznikne čtyřproudová rychlostní silnice se 4 mimoúrovňovými křižovatkami. Stavět se bude v letech 2019–2023. Náklady: 4 miliardy korun. Nejbližší úkoly města: Už během září začne demolice tří objektů v židenických kasárnách a příští rok rodinných domů a garáží podél trasy, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v křižovatce ulic Provazníkovy a Karlovy, doplnění kabelovodu nad Husovickým tunelem, demolice budovy Sokola v Husovicích a stavba nové. Náklady 250 mil. Kč.

Ještě předtím, než silničáři začnou kopat, bude na městu, aby jim stavbu předpřipravilo a uvolnilo trasu.

„Vykupujeme domky a objekty v celém koridoru a v tuto chvíli jsme někde za polovinou. Zatím jsme nenarazili na problém, že by vlastník nesouhlasil s cenou, kterou mu nabízíme,“ poznamenal Mrázek s tím, že v opačném případě by město muselo sáhnout k vyvlastnění.

K tomu zřejmě úplně poprvé dojde v případě obchvatu v Žabovřeskách, kde se město stále nemůže dohodnout s jedním z majitelů (psali jsme zde).

Součástí přípravných kroků, které přijdou město na 250 milionů korun, bude například i rekonstrukce křižovatky Zábrdovická - Cejl, oprava vodovodu a kanalizace v křižovatce ulic Provazníkovy a Karlovy a doplnění kabelovodu nad Husovickým tunelem.

Úplné řešení přinese až Vinohradský tunel

A stavba přinese i změny v městské hromadné dopravě. „Prodloužíme trolejbusovou linku na Kohoutovu ulici, ale dál už pojedou autobusy, které chceme posílit. I během stavby bude v provozu tramvaj číslo 4,“ podotkl Mrázek.

„Hlavně oprava křižovatky v Cejlu bude znamenat velkou komplikaci pro řidiče, proto s ní chceme přijít v příštím létě, kdy je ve městě méně aut. Po dobu stavby obchvatu ale zachováme na stávající trase dva pruhy v každém směru,“ poznamenal.

Nová silniční estakáda je jednou z nejdůležitějších staveb Velkého městského okruhu a má ukončit chronické zácpy v Provazníkově a Gajdošově ulici. Problém může nastat ale o kus dál na Vinohradech.

„Zásadní dopravní zátěž vyneseme nad všechna kritická místa a skončíme téčkem na patě Vinohrad, takže veškerá doprava se rozptýlí do Vinohrad a pod sídliště. Úplné řešení by v budoucnosti měl přinést až Vinohradský tunel,“ připouští Fiala.

Ten ale zatím existuje pouze ve studiích a v územním plánu.