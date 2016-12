Duely za Lužánkami, soud s Dahlgrenem i změna na kraji. Takový byl rok 2016

1 Největší panika

Vodu pijte jen převařenou, varovaly v polovině září brněnské vodárny. Kvůli bakteriím mohla být totiž zdraví nebezpečná a způsobovat nevolnosti, průjmy či zvracení. Obavy tak mělo asi 410 tisíc lidí z Brna i okolí, takovou situaci zažila jižní Morava vůbec poprvé. Lidé vzali útokem obchody a ve velkém vyprázdnili regály s balenou vodou. Nakonec se ukázalo, že situace tak dramatická nebyla (o problémech s vodou jsme podrobně psali zde).

2 Největší smolař

Hodně špatnou trasu si v polovině října vybral pracovník bezpečnostní služby. V uzavřeném rekonstruovaném úseku dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži vjel do čerstvě položeného betonu. Škodu Ředitelství silnic a dálnic odhadlo na čtyři až pět milionů korun.

3 Nejúspěšnější stavba

Získal titul Stavba roku a láme návštěvnické rekordy. Řeč je o Archeoparku v Pavlově u Nových Mlýnů, otevřeném letos v květnu. Netradiční muzeum je postavené čtyři metry pod zemí v místě, které vydalo jedny z nejcennějších paleolitických nálezů na světě, včetně pověstné Věstonické venuše. Za pár měsíců sem našlo cestu už přibližně 45 tisíc zvídavých hostů. Stavba je zajímavá i architektonicky. „Pokud jde o materiály, rozhodli jsme se pro monolitický reliéfní beton, dubové dřevo a sklo,“ popsal architekt Radko Květ.

Atrcheopark Pavlov představuje unikátní muzeum na území, kde žili lidé už před více 30 000 lety.

4 Nejnáročnější přeprava

Napínavá cesta klikatými silnicemi z Týnce nad Labem až do Vranova nad Dyjí a náročné „přistání“ na vodu. Čtyřdenní cestu výletní lodi Poseidon, která původně sloužila k zábavním plavbám po Vltavě v Praze, si nenechali ujít lidé v ulicích ani na internetu u přímého přenosu iDNES.cz. Transport skončil úspěšně a loď dlouhá 32 metrů a pět metrů široká s kapacitou dvě stě lidí se v polovině dubna stala největším plavidlem na Moravě.

5 Nejdražší láska

110 milionů korun. O tolik připravila jednapadesátiletá zamilovaná účetní Dana Niederlová tišnovskou firmu, ve které pracovala. O peníze ji požádal přítel z internetové seznamky, který jí sliboval lásku. Vystupoval jako americký voják vysoké hodnosti v Afghánistánu a žena mu posílala peníze třeba na nákup oděvu, pobyt v hotelu či cestu do Anglie. Soud ji za podvody nedávno zatím nepravomocně odsoudil k devíti letům ve vězení.

6 Nejkontroverznější vtip

Z původně recesistického výtvoru se měl stát reálný výrobek v obchodních regálech. Mladí kreativci z Brna si vymysleli kampaň na kefír v lahvi s designem připomínajícím charakteristický účes a knírek Adolfa Hitlera. Fiktivní výrobek navíc pojmenovali Kefírer. Po velkém ohlasu se rozhodli Kefírer skutečně nechat vyrobit a prodávat ho. Dva dny před distribucí ale vše zastavila předžalobní výzva právníka německého autora obálky románu Už je tady zas. Vadí mu, že se jí vizuál „vůdce mezi kefíry“ velmi podobá.

Originální projev nesouhlasu zvolil bývalý voják Martin Zapletal, když v březnu na americký konvoj projíždějící Vyškovem vystrčil holý zadek. Původně za to dostal podmínku, nakonec soud vše překvalifikoval na přestupek. Podle policistů zasahujících při průjezdu konvoje je ale neoslovil nikdo, koho by akt pohoršil (více jsem o tomto případu psali zde). Sám Zapletal se na ně prý obrátil se slovy: „Pánové, omlouvám se, ale musím to udělat.“

VIDEO: Vystrčení zadku na konvoj je nakonec jen přestupek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

8 Nejsledovanější soudy

Dva tragické případy plné nepochopitelné krutosti, dva mimořádně sledované soudy. Velkou pozornost letos vyvolaly procesy s Radúzem Šafránkem a Kevinem Dahlgrenem. První jmenovaný podle verdiktu zabil letos v březnu v arboretu Mendelovy univerzity v Brně studentku. Zasadil jí 25 ran nožem do hlavy, krku a hrudi. Motivem bylo údajně to, že se s ním dívka po krátkém vztahu rozešla. Soud poslal v listopadu Šafránka do vězení na 18 let, mladík však vinu popírá a proti rozsudku se odvolal (více zde).

Radúz Šafránek byl za vraždu své bývalé přítelkyně v brněnském arboretu odsouzen na 18 let do vězení. Pozůstalým studentky má zaplatit odškodné 2,1 milionu korun. (29.11.2016)

Mnohem déle se čekalo, až do soudní síně dospěje případ Američana Kevina Dahlgrena. Ten na jaře roku 2013 povraždil čtyři své příbuzné v Brně-Ivanovicích, načež uprchl do Spojených států, kde ho zadrželi. Před rokem se pak stal prvním Američanem vydaným k soudu do Česka. Na ostře sledované líčení došlo v létě. Dahlgren nakonec dostal doživotní trest. Případem se ale bude zabývat i Vrchní soud, který si podle zjištění MF DNES vyžádal další psychiatrický posudek (o kauze Dahlgren více zde).

9 Největší trapas

Při návštěvě hlavy státu nesmíme nic podcenit, řekla si nejspíš Střední vinařská škola ve Valticích před únorovou debatou s prezidentem Milošem Zemanem. Studenti tady dostali lístky s předem připravenými dotazy. Na vedení školy se následně snesla kritika od rodičů i od vinařů, jejichž následovníky má škola vychovávat. Ředitelka školy se hájila tím, že jen pověřila učitelku občanské nauky, aby s dětmi probrala a připravila témata.

10 Nejkritizovanější politik

Matěj Hollan ještě jako aktivista na satirickém webu Žít Brno tepal do politiků. Po úspěchu ve volbách se ocitl na jejich místě a zažívá, jaké to je být pod neustálou palbou kritiky, která letos dosáhla vrcholu. Odpůrci se snaží prosadit jeho sesazení, organizují proti němu i petici.

Čím jim leží v žaludku? Vyčítají mu hlavně nedostatečnou odbornost při řešení dopravy, kterou má na starosti. Kromě toho se okolo něj točilo i několik bizarních případů. Náměstka pro dopravu například načapali revizoři v nočním rozjezdu bez štípnutého lístku. Jindy zase vzbudilo pozdvižení video, které zveřejnil jeho kolega. Významný brněnský politik se v něm nechává v ukrajinském podniku bičovat důtkami. Anglickou větou „I want more“ si přitom žádá další rány (o tomto případu jsme psali zde).

Klid pak Hollan nenašel ani ve svém oblíbeném výčepu U Poutníka v centru Brna. Když tam zašel s předsedou Strany zelených Matějem Stropnickým, jeden z hostů jim začal vyhrožovat a nakonec je z hospody vyhodil. Následovala smršť hádek na sociálních sítích a neobvyklá protestní akce. Za Hollanem domů vyrazila „trestná výprava“ desítek chuligánů. Nikde ho ale nenašli.

11 Nejdelší epidemie

Brno a okolí se letos potýká s epidemií žloutenky, vůbec největší za poslední dvě desetiletí. Nemoc špinavých rukou se do Brna dostala nejspíš z ciziny a brzy se rozšířila mezi bezdomovci a narkomany a nakonec i běžnou populací. Výraznější hygienická opatření proto provázela i brněnské vánoční trhy (o epidemii žloutenky jsme psali zde).

12 Největší úspěch

Jméno třiadvacetiletého kudrnáče z Brna Adama Ondry ještě před několika týdny znali jen fajnšmekři. Teď je jedním z nejslavnějších sportovců v Česku. Obrovský rozruch a uznání totiž vzbudil jeho kousek z Yosemitského národního parku v USA. V jednom tahu a takzvaným volným přelezem zdolal nejtěžší skalní stěnu světa Dawn Wall. V rekordním čase osmi dnů.

13 Nejúspěšnější akce

Bylo to hned zkraje roku. Místo velkých úspěchů brněnského hokeje za Lužánkami opět ožilo. Na místě zbourané hokejové haly vyrostla improvizovaná aréna pod širým nebem pro více než 20 tisíc diváků. Odehrály se tam dva extraligové duely a několik menších zápasů. Vše vyvrcholilo 8. ledna utkáním brněnské Komety a pražské Sparty, na které přišlo 21 500 diváků. Domácí sice prohráli, radost jim to ale nezkazilo. Tolik lidí totiž v Česku dosud nikdy na hokej nepřišlo (o extraligových duelech za Lužánkami jsme psali zde).

14 Nejpikantnější změna

Zdálo se, že nejpopulárnější český hejtman Michal Hašek je neochvějným vládcem jižní Moravy. Od říjnových voleb už to ale neplatí. Jeho ČSSD nečekaně propadla, skončila až třetí a přišla o hejtmanské křeslo. Do nové koalice se sice strana dostala, její partneři si ale vymínili, že Hašek zůstane v ústraní. Hejtmanem se stal ředitel brněnských strážníků Bohumil Šimek (ANO), který dříve pracoval jako bezpečnostní šéf krajského sekretariátu. Hašek však jeho místo zrušil a se Šimkem se rozešel ve zlém.

VIDEO: Bylo to tsunami Agrofertu, řekl poražený Hašek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

15 Největší odvalený balvan

Jedna stojí v centru Brna u Dominikánského náměstí, druhá na kopci nad dálnicí D1 při výjezdu směrem na Prahu. Palác s pasáží Jalta a rozestavěné torzo hotelu v Popůvkách byly dlouhá léta neřešitelným problémem. Až rok 2016 to změnil. Hotel hrůzy, jehož stavba začala v 90. letech, koupil nový majitel a dokončil ho. Nevydělává jen na ubytování, otevřel v něm i kasino.

Palác Jalta byl dědictvím vlády ODS nad Brnem. Město ho tehdy získalo směnou za lukrativní nemovitosti. Nemělo však pro něj využití, a tak se ho snažilo prodat. Marně. Zašlou budovu nikdo nechtěl. Až letos se našel kupec – investor Richard Saliba, který se zavázal, že palác opraví a otevře lidem.