Brno čeká výluka století. Ochromí hlavní vlakové nádraží na dva roky

Lidé ještě stále rozdýchávají velkou výluku na hlavním vlakovém nádraží v Brně, která je od počátku června katapultovala u spojů ze severu na improvizovanou stanici u Zvonařky a nádraží v Králově Poli a v Židenicích. Jenže už v tuto chvíli jsou v plánu další opravy za 2,5 miliardy korun. Chystá je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jež poprvé zveřejnila podrobnosti.

Zásahy budou tak rozsáhlé, že současná tříměsíční výluka je ve srovnání s nimi jen slabým odvarem. V praxi znamenají, že téměř dva roky nebudou spoje z hlavního nádraží jezdit normálně. Bez nich by ale klíčové stanoviště vlaků v budoucnu nemohlo fungovat.

Vznikne zcela nová budova

„Opravy souvisejí s udržením provozuschopnosti železničního uzlu, který je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpaná. Plánované rekonstrukce v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do doby, než vznikne nové nádraží,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Podle ní na záměru nic nezmění ani případné podzimní rozhodnutí o budoucí poloze brněnského nádraží. „I tak potrvá nejméně deset let, než se začne stavět. Jenže stávající nádraží musí pro cestující fungovat dál,“ poznamenala Šubová.

Konkrétní změny v dopravě bude společnost teprve ladit podle postupu prací spolu s dopravci, krajem, městem i společností Kordis, která má regionální dopravu v kraji na starosti.

„Nechceme zatím lidem motat hlavy, protože jde o rok 2018 a hlavně 2019. A my potřebujeme, aby si zvykli na současnou výluku, ke které od 1. července přibude ještě další na trati od Havlíčkova Brodu. Už dnes ale víme, že to, co chystáme, bude nejrozsáhlejší akce v dějinách brněnského hlavního nádraží,“ upozornila Šubová (o výlukách jsme psali zde).

Stanici čeká kompletní obměna zabezpečovacího zařízení. Ovládané bude z jednotného obslužného pracoviště, pro které vznikne zcela nová budova. Vedle toho železničáři zmodernizují napájení, koleje a výhybky na břeclavském dojezdu do nádraží a výjezdu z něj, kolejiště ve stanici i kolem ní. Jen tyto práce přijdou na bezmála 1,8 miliardy korun. Začít by měly na jaře příštího roku a potrvají do prosince 2019. Na zhruba 443 milionů přijde obnova mostů přes Křídlovickou a Úzkou ulici a na 331 milionů rekonstrukce výhybek a další nutné práce na trati.

Pohroma pro cestující z jihu

Cestující si nejvíc „užijí“ v roce 2019. Od ledna do prosince nádraží přejde do režimu výluky. To, co dnes musí absolvovat lidé přijíždějící od severu, se dotkne těch z jihu. Většina vlaků na nádraží nedorazí. Některé sice ano, ale v centru skončí. „S úplným zavřením nádraží nepočítáme,“ přislíbila Šubová.

Ještě víc vlaků než letos začne jezdit na dolní nádraží. Dostane třetí nástupiště, halu a podchod. „Uvidíme, s čím přijdou České dráhy, ale náklady startují někde na 60 milionech korun,“ doplnila Šubová.

Na změny, přestože jsou zatím daleko, už zbrojí i dopravci. „Počítáme s podobným modelem jako nyní, tedy že cestujícím budou sloužit hlavně menší brněnská nádraží – dolní, Židenice a Královo Pole,“ uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Do příprav se už zapojil také Kordis. „Výluky jsou stále větší a větší, z každé se poučíme. Teď už třeba víme, že na nádraží v Židenicích potřebujeme elektronické informační tabule,“ řekl mluvčí společnosti Květoslav Havlík.

A svoji modernizaci s tou velkou chce sladit také nájemce nádražní budovy Brno new station development. Objekt a 15 hektarů přilehlých pozemků si firma pronajala od Českých drah v roce 2008 s tím, že jej do roku 2013 opraví. Zatím však zůstalo jen u fasády. Věci se mají pohnout dopředu poté, co z vedení společnosti v květnu odešel původní většinový majitel Jiří Hos a nastoupili do něj noví lidé. „Chceme aktualizovat harmonogram oprav podle výluk, abychom se přizpůsobili pohybu lidí,“ uvedla Hana Továrková, šéfka dozorčí rady.

Firma začala s opravou střechy, ještě v létě chce vymalovat, vyměnit osvětlení a odstranit drobné prvky, které do interiéru nepatří. Do opravy hlavní budovy hodlá investovat 150 milionů. „Jedeme podle původní koncepce. Změnit by ji mohlo jen rozhodnutí o tom, že se nádraží přestěhuje,“ dodala Továrková.