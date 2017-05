Symbol na ponožkách neznamená, že mlátím nácky do hlavy, říká skautka

„Zájem médií mi příjemný není, hodně mě to obtěžuje a komplikuje mi to spoustu věcí. Ale vidím v tom možnost, jak zvýšit dopad té fotografie a vlastně celé demonstrace,“ svěřuje se Myslíková, která se v pondělí v Brně zúčastnila akce „Kdo si hraje, nehajluje.“

Ta byla namířena proti pochodu příznivců krajní pravice. Myslíková oděná ve skautském kroji se při ní dostala do slovní rozepře s jedním z extremistů, při které ji vyfotil Vladimír Čičmanec. „On byl viditelně podrážděný z toho, co slyší, zatímco ona byla velmi klidná,“ popsal Čičmanec (psali jsme zde).

Snímek mladé skautky diskutující s rozčileným pravicovým extremistou při prvomájovém pochodu Brnem se prosadil do prestižních světových médií.

Jeho snímek pak převzala světová média jako CNN, BBC či New York Times, které vyzdvihovaly odvahu dívky.

„Nebála jsem se. Kdyby se mi něco stalo, zahojilo by se to. Pokud bych se rozhodla mlčet, to by se ve mně nezahojilo,“ prohlásila Myslíková.

O čem přesně se svým oponentem diskutovala? „Muž na fotografii se se mnou a mým kamarádem bavil o státu, hranicích a migrantech. Snažila jsem se mu vysvětlit, že když jde o život, hranice ani stát neexistují. Netušila jsem, jakou to vzbudí pozornost, takže jsem si ten rozhovor úplně konkrétně nezapamatovala,“ sdělila dívka.

„Symboly a hesla jsou důležitá, dokáží rychle předat myšlenku“

Podle svých slov se cítila povinna vymezit se vůči fašistickým ideologiím a názorům, které podle ní ve společnosti jsou a představují aktuální hrozbu. „Myslím, že podobně to cítí i ostatní mí přátelé. Neztotožňujeme se se šířením nenávisti,“ podotkla Myslíková.

Za svůj postoj sklidila vlnu obdivu, objevily se však také výtky. A to kvůli viditelným černým ponožkám se symbolem Good Night White Pride (v překladu „dobrou noc, bílá pýcho“), což je podle Wikipedie antifašistické hnutí vytvořené německou hardcore punkovou scénou jako reakce na neonacisty, kteří se snažili proniknout do hardcore subkultury. Kritici toto hnutí označují za extrémně levicové a násilnické, což má dokazovat i logo, v němž postava antifašisty kope do hlavy neonacistu.

„Good night white pride je pro mě heslo, které má jasné sdělení, se kterým souhlasím. Přestože v tomto ‚logu‘ je antifašista kopajícího nacistu, je to pro mě pouze symbol. Symboly a hesla jsou důležitá, dokáží rychle předat myšlenku,“ míní studentka.

„Samozřejmě, že násilí pro mě není cesta. Ale ponožky, kde by stálo, že chci s neonacisty a neonacistkami vést dialog, asi zrovna došly. A jak už jsem dříve zmiňovala, chci se fašistické ideologii vymezit. Tenhle symbol mě od ní vymezuje. Neznamená to, že mlátím nácky do hlavy. To opravdu ne,“ zdůrazňuje Myslíková.

Ve svých aktivitách hodlá pokračovat

Ta se důrazně brání nálepce levicové extremistky. „Nelíbí se mi, že jsou antifašisté stavěni do pozice extremistů. Pakliže je na jedné straně nenávist a útlak a někdo se tomu postaví, není extremista,“ je přesvědčena dívka.

Tvrdí, že sama se setkala především s podporou. „Samozřejmě negativních reakcí je taky dost, ale v porovnání s těmi dobrými je to zanedbatelné množství. Alespoň tam, kde to zvládnu kontrolovat,“ přibližuje skautka přezdívaná Lála.

V centru pozornosti se necítí, byť s okolím svůj pohled na věc řeší. „Máma má jiné názory, ale bavím se s ní o tom. Se spolužáky to zas tak moc neprobíráme, buď je jim to jedno, nebo to vidí trochu jinak. Se skauty se o tom bavíme hodně, zajímá mě, jaký mají na celou situaci a hlavně na to, že jsem byla na akci v kroji, názor. Cizí lidé mi osobní zprávy píšou dost, ale díky bohu zatím spíše pozitivní,“ prozrazuje Myslíková.

Na otázku, zda nemá obavy z nechtěného setkání s mužem z fotky, odpověděla: „Vím, že tu taková hrozba je.“

Od dalšího vystupování proti krajně pravicové ideologii se však nechce nechat odradit. „Samozřejmě, že dál pokračuju ve všech aktivitách, které jsem dělala ještě před fotkou,“ uzavřela.