Černoši, na které zastupitel zavolal hlídku, byli voják USA a šéfka nadace

O identitě dvojice informovala hodonínská radnice na svých stránkách. Muž je vojákem americké armády s americkým občanstvím, který přijel na osobní pozvání na návštěvu Hodonína z Německa se svou manželkou a dvěma dcerami. Žena pracuje jako ředitelka nadace, která podporuje dětské domovy, školky a školní zařízení v Ugandě.

Chtěli poznat klidnější město, než je hlavní město, které je zatíženo turismem.

„Muž kromě angličtiny ještě ovládá francouzštinu a němčinu. Byli ubytováni v ze zdejším hotelu a sobotní odpoledne se rozhodli strávit nakupováním ve městě, kde potkali našeho zastupitele pana Sedlačíka. Jsou to křesťané a reakce našeho zastupitele byla zcela neadekvátní,“ konstatoval starosta Hodonína Milan Lúčka (nestraník, dříve ANO).

Strážníky na cizince zavolal Sedlačík (Řád Národa), který je také bývalým místostarostou Hodonína, minulý víkend. Popsal, že černošský pár zahlédl, když projížděl městem. Ptal se jich, zda jsou muslimové.

Když mluvili podle něj „lámanou angličtinou“ a řekli, že přijeli z Německa a pochází z Nigérie, zdálo se mu to podezřelé. Zavolal nejen na pohotovostní linku městské policie, ale také šéfovi hodonínských strážníků Jindřichu Vašíčkovi.

Starosta se měl sejít s šéfem Řádu, pak schůzku zrušil

Hlídka ale dvojici nenašla. Navíc podle Vašíčka barva pleti není důvodem k tomu, aby strážníci někoho legitimovali. Sedlačíkovo chování vyvolalo kritické reakce, protože prostřednictvím svého facebookového profilu navíc všechny vyzval, aby se v podobné situaci zachovali stejně. „Žádám všechny občany. Nebuďte připos...., využijte svého práva a využijte toho, že máme městskou i státní policii, která má přeci pomáhat a chránit!“ vzkázal Sedlačík (podrobně jsme psali zde).

Sedlačík posléze status ze sociálních sítí smazal. Někteří diskutující ho vyzvali, aby výjezd hlídky zaplatil. Sedlačík, který mimo jiné kandiduje do Poslanecké sněmovny, se k celé situaci odmítl dále vyjádřit a odkázal na Josefa Zicklera, předsedu hnutí Řád národa.

Ten se měl původně sejít se starostou Lúčkou, jednání ale zrušil. Zdůvodnil to tím, že se jejich názory na vzniklou situaci výrazně liší. Vedení města se totiž od jednání Sedlačíka distancovalo a odsoudilo ho (psali jsme zde).

Náklady na výjezd vyčíslili na 215 korun

„Co mě na celé věci zaráží nejvíc, že od samého počátku je ze strany pana Lúčky tato událost směřována do roviny rasové nebo náboženské nesnášenlivosti, aniž by druhá strana k tomuto pohledu dala jakýkoliv podnět. Naopak, jak je z prohlášení pana Lúčky zřejmé, celou věc bohužel vyhodnotil jako problém, ve kterém hraje hlavní roli barva pleti. Neznám nikoho, kdo by v podobném incidentu poukazoval na barvu pleti účastníků děje, aniž by sám neměl xenofobní vnímání světa,“ uvedl Zickler.

Hodonínu předá finanční dar ve výši jednoho tisíce korun jako kompenzaci za výjezd hlídky městské policie. „Náklady na výjezd byly stanoveny na částku 215 korun. Přeplatek ponecháváme pro využití dalším občanům Hodonína, aby se nebáli, v rámci své bezpečnosti zavolat městskou policii třeba i zbytečně,“ dodal ještě Zickler.

Vzniklou situací by se měli zabývat ještě hodonínští zastupitelé, a to na nejbližším jednání, které se uskuteční 12. září.