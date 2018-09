Velký třesk na brněnské divadelní scéně. Čeká se, s čím přijde nový šéf

V čele centra, pod které patří Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu, Oščatka po čtvrt století vystřídal Petra Oslzlého. První plánované novinky oznámil v tomto týdnu. V letošní sezoně skončí Divadlo U stolu a místo něj vznikne nové studio, pracovně nazvané Nekázeň.

„Do konce letošního roku dopracuji koncepci a personální obsazení nového studia. Půjde o nesouborové divadlo, v jehož čele stane kreativní tým. Jeho ambicí je dostat do Brna to nejzajímavější z progresivního divadla,“ vysvětlil Oščatka s tím, že nejdřív chce najít vhodné kandidáty a s nimi pak vytvoří dramaturgický plán.

I proto, že Divadlo U stolu skončí, vyvolalo v květnu HaDivadlo debatu o smyslu společného centra. Obavy o svou budoucnost vyjádřilo v otevřeném dopise. V něm soubor pochyboval o tom, jestli nový ředitel – navíc dosavadní umělecký šéf Provázku – přinese potřebný impulz.

„Nemůžeme se zbavit pocitu, že vítězná koncepce řeší především Husu na provázku,“ zdůvodnil před prázdninami umělecký šéf HaDivadla Ivan Buraj.

Musíme věřit, že předloží ucelenou představu, říká Uhde

A jeho obavy Oščatkova tisková konference nerozptýlila. Nikdo z HaDivadla o ní totiž nevěděl. Přestože MF DNES slíbili oficiální vyjádření, nakonec reakci odmítli s tím, že jde o „křehkou záležitost“.

„Jednáme. Věřím, že se podaří najít rychle společnou řeč,“ reagoval Oščatka a ujistil, že personální změny ve vedení HaDivadla neplánuje a uměleckým šéfem zůstane Buraj.

Přetrvávající napětí se nelíbí uznávanému dramatikovi Milanu Uhdemu. „Ptáte-li se mě, zda má CED pokračovat, domnívám se, že ano, pokud se vezme pořádně do rukou. Muselo by dostat nějakou novou náplň, novou posilující koncepci, která by ho oživila,“ prohlásil Uhde.

Od Oščatky proto očekává, že konečně přijde s konkrétními návrhy, co plánuje v nejbližších sezonách. „Teprve až jasnou koncepci zveřejní, mohou k tomu svoje říct jednotlivé soubory i odborná kritika. Musíme věřit, že předloží ucelenou představu, která buď uchvátí, nebo ne,“ dodal Uhde.

Nicméně zrušení CED považuje za nesmyslné i jeho dosavadní ředitel Petr Oslzlý.

„Je to fungující organizace, která má své jméno. A dobré jméno vytváří právě symbióza divadel. Osamostatnění HaDivadla je naprosto neracionální krok, poněvadž by musela vzniknout nová příspěvková organizace. A to znamená navýšení rozpočtu, ne na uměleckou tvorbu, ale na provoz divadla, což si nedokážu představit,“ okomentoval Oslzlý, současný rektor JAMU a bývalý šéf centra, které vedl od jeho založení v roce 1993.

V sezoně na Dostojevského, Kafku, Uhdeho i Gorkého

Zatímco v HaDivadle se personální změny nechystají, Provázek ve své 51. sezoně dostane nové vedení. Začátkem příštího roku se na pozici umělecké šéfky přesune Anna Davidová, za svobodna Petrželková, a dramaturgii převezme Martin Sládeček. Než ale nastoupí, ujala se dramaturgie na čtyři měsíce Eva Petláková.

Společně s Oščatkou chystají v Huse na provázku ještě tři premiéry – 21. září uvedou Ameriku Franze Kafky, následovat bude Dostojevského Hráč. „Třetí premiérou je nová hudební inscenace Mariina volba, která představuje vyvrcholení spolupráce s Milanem Uhdem a skladatelem Milošem Štědroněm. Jedná se o pašijový příběh, proto premiéru plánujeme kolem Velikonoc,“ prozradil Oščatka.

Divadlo připravuje také nový debatní cyklus Café Republika, kam chce vždy poslední úterý v měsíci zvát zajímavé osobnosti.

HaDivadlo se ve své 44. sezoně chystá zabývat tématem práce a její hodnotou v naší společnosti. První premiérou bude inscenace ikonického textu Maxima Gorkého Maloměšťáci v režii uměleckého šéfa scény Buraje. Dílo prozkoumá, jak pracovat na mezilidských vztazích a jestli má člověk právo nemyslet ve své práci na společnost, ale jenom na osobní prospěch.

„Následně se brněnskému publiku představí legendární experimentátor Miroslav Bambušek se svým originálním pojetím dramatu Vojcek od Georga Büchnera. Příběh člověka, kterému práce vyplnila celý jeho bdělý čas, si klade otázky o vztahu práce a násilí,“ pozvala mluvčí HaDivadla Anna Stránská.

Sezonu uzavře Kamila Polívková se scénickým esejem Práce, v němž se zabývá podmínkami současného českého divadla a pohledem na umění z perspektivy práce.