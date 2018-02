Z jihomoravských vlaků zmizí průvodčí, jízdenky zkontrolují revizoři

„Přistoupili, prosím, předložte jízdenky.“ Známou větu průvodčích už cestující v regionálních vlacích na jižní Moravě neuslyší. Jihomoravskému kraji totiž v roce 2019 končí smlouva s Českými drahami a hejtmanství chce nakoupit vlastní vlaky, které pak pronajme vybraným dopravcům.

Podobně jako v MHD lidé jízdenky nikomu neukazují, pokud zrovna ve voze není revizor, ani v nových krajských soupravách už je nebudou předkládat při každé jízdě.

„Naše vlastní vlaky sice bude provozovat nějaký dopravce, ale chceme centralizovat tržby do jednoho místa, což by měl být kraj. Samozřejmě někdo cestující kontrolovat musí. Už to ale nebudou průvodčí jako dnes u Českých drah, ale revizoři zaměstnaní pod Jihomoravským krajem,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Nepůjde přitom o pravidelnou kontrolu jako dosud, revizoři si vlaky vyberou namátkově.

„Budeme si tržby sami hlídat, budeme mít revizory a celý systém bude jen v naší režii. Z dopravců tak sejmeme zbytečné starosti a my naopak získáme větší přehled. Stejný model se nám osvědčil v regionálních autobusech,“ shrnul Hanák.

Kraj zaměstná víc kontrolorů, pomůže i elektronický systém

Společnost Kordis sdružující jihomoravskou regionální dopravu momentálně zaměstnává pět revizorů, kteří mají nastavené měsíční normy.

„Snažíme se o rovnoměrné pokrytí celého území kraje tak, aby minimálně jedenkrát za měsíc byla většina směrů zkontrolována. Problém s černými pasažéry nevidíme, ale je to samozřejmě dáno i tím, že cestující v autobusech kontroluje také řidič,“ podotkl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Ve vlacích lidé sice do kontaktu se strojvedoucím nepřijdou, Hanák se však neobává, že by se kvůli absenci průvodčích počet černých pasažérů rapidně zvýšil. Jednak chce skupinu revizorů posílit, navíc předpokládá, že stoupne počet cestujících, kteří si zakoupí předplatní jízdenku. Momentálně ji má více než třetina obyvatel jižní Moravy.

Vedení kraje i Kordis předpokládají, že jich přibude díky systému elektronického odbavování cestujících, které plánují zavést už v příštím roce.

To znamená, že podobně jako šalinkartu pro brněnskou MHD si zájemci koupí předplatní kupon přes internet a nahrají na svou bankovní kartu. „Budeme cestující směřovat k tomu, aby se jich co nejvíc naučilo kupovat si předplatní jízdenku na určité období, a proto by pak kontrola revizory měla být dostatečná,“ poznamenal Hanák.

Zkušenost s vlaky bez průvodčích mají i České dráhy z lokálních tratí. Na jižní Moravě takové spoje vypravují třeba z Hustopečí do Šakvic. Zdali se jim systém osvědčil, ale komentovat nechtějí. Hodlají se totiž ucházet o provozování jihomoravských vlaků po roce 2019, a proto se nechtějí vyjadřovat k podmínkám zadavatele.

Tři desítky nových souprav, RegioJet se zapojí až za pět let

Kraj vypsal na výrobce nových vlaků tendr už v roce 2016. Podle Hanáka se do něj přihlásilo minimálně šest zájemců a vítěz by mohl být znám za tři měsíce. Hejtmanství počítá s 30 novými soupravami, z nichž každá pojme 310 cestujících. Několik dalších menších vlaků má disponovat kapacitou pro 140 lidí. A všechny budou bezbariérové.

Kraj je plánuje nasadit na linky S2 a S3 jezdící na Blanensko, Tišnovsko a Břeclavsko. Z evropských dotací dostane pět a půl miliardy korun, další miliardu si hejtmanství půjčí. Podle podmínek pro získání dotace mají být všechny soupravy dodány do roku 2023.

O jejich provoz kromě Českých drah projevil zájem i brněnský podnikatel Radim Jančura, který vlastní žluté vlaky RegioJet. Nakonec se do soutěže nezapojí hned, ale až za pět let.

„To už budou všechny soupravy nakoupeny. Kraj slíbil, že po pěti letech vypíše nové výběrové řízení, a to už budeme chtít zabojovat a jezdit na celé jižní Moravě,“ vyjádřil se Jančura.

Nápad vedení kraje, aby v nových vlacích už chyběli průvodčí, vítá. „Jde to s dobou. Náklady na průvodčí jsou obrovské. Revizorské kontroly s pohrůžkou vysoké pokuty dobře fungují třeba v berlínském metru. To je vlastně taky regionální doprava, jen jede pod zemí. A pro fungování integrovaného dopravního systému je nesmírně důležité, aby tržby měl pod kontrolou kraj a nešly dopravci,“ doplnil.