Nebýt revoluce, je v Brně dávno metro, napsali komunisté na Facebook

Diskuse se rozeběhla pod středečním příspěvkem, ve kterém brněnská KSČM představila svůj předvolební program zahrnující i heslo „Razantní rozvoj MHD“. Diskutéři si komunisty dobírali, že ve městě mohli vybudovat metro, když byli u moci.

„To není naše vina. My jsme nikoho cinkat klíči nenutili. Kdyby se to nestalo, metro v Brně by dávno bylo,“ reagoval správce stránky. Na otázku, zda vážně, pak odpověděl: „Ano, vážně. Projekty byly dávno hotové.“

Vedení brněnské KSČM se k výrokům nehlásí. „Nevím, kdo to spravuje. Jestli tam byla taková informace, tak určitě v komentářích. Ale myslím si, že od nás to nebylo,“ reagoval na dotaz iDNES.cz šéf brněnských komunistů Martin Říha.

Podle něj komentáře nevyjadřují stanovisko brněnských komunistů. Na otázku, zda tedy jejich facebookový účet někdo „hacknul“, Říha odpověděl: „To určitě.“

Přesto brněnští komunisté zmíněné komentáře z diskuze nevymazali. „My nemažeme v rámci demokracie. Furt nám bylo vyčítáno, že mažeme, co tam kdo pověsí, takže my nemažeme,“ zdůvodnil Říha.

Na dotaz, proč KSČM neuvedla podle něj falešné tvrzení na pravou míru, Říha reagoval: „Proč já bych měl režírovat diskuzi pod naším příspěvkem? To mi připadne nedemokratické. Každopádně děkuju za upozornění, já se na to podívám a zajistím nápravu,“ poznamenal.

Plány skutečně existovaly, realita ale byla jiná

Téma brněnského metra, správně severojižního diametru, se objevilo v souvislosti s plánovaným přesunem hlavního nádraží. Trať by měla propojit okraje města, ale i Tišnov a Slavkov.

Plány brněnského metra skutečně existovaly už za komunistického režimu. „Ale k realizaci nikdy nedošlo a podle mě by k ní nedošlo ani v případě, že by nedošlo k politickému převratu. Podle mého soukromého názoru Brno nemá velikost, aby metro potřebovalo,“ sdělil Ivan Nedělka z brněnského dopravního podniku, který se zabývá historií hromadné dopravy v Brně.

„Nevím, jestli se něco takového chystalo, ale ta debata je směšná. Brno bylo za komunistů zanedbané, rozbité, zničené. Nefungovala infrastruktura ani zásobování spotřebním zbožím. Jestli Brno mělo nebo nemělo mít metro, bylo úplně vedlejší. Nebyl toaletní papír, nebylo ovoce. A i kdyby tyhle věci byly, tak by to bylo málo, protože nebyla svoboda,“ podotkl k tomu historik Pavel Paleček.