Pacientům uleví konopí přivezené z Kanady. Pomáhá lépe, než se čekalo

Kvůli vrozené vadě trpěla neustálými bolestmi zad. Když jí lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA) předepsali speciální kapsle naplněné marihuanou, jež sami vynalezli, mohla se po letech pořádně vyspat.

Teď se ale důchodkyně z Brna trápí znovu. Na jaře totiž léčebné konopí došlo a žena musela přejít na standardní prášky. Denně jich sní přes dvacet, přesto bolest tlumí jen částečně.

Prokázalo se tak, že konopí má silnější účinky, než si lékaři mysleli. S dalším výzkumem začnou velmi brzy. Do České republiky totiž už dorazilo konopí z Kanady. „Původní plán byl ještě v prosinci jej dostat do lékáren, a tedy i k pacientům. Kvůli technickým obtížím se tak ale stane spíše na přelomu roku,“ poznamenala mluvčí FNUSA Petra Veselá.

Pro tuto brněnskou nemocnici je léčebné konopí klíčové. Doktor Radovan Hřib z tamního Centra léčby bolestí totiž vymyslel jednoduchý, přitom revoluční a hlavně šetrný způsob, jak marihuanu nemocným podávat. Jednoduše ji „nacpal“ do běžné průhledné kapsle, jejíž obal se rozpustí až v těle a účinné látky z byliny proniknou do organismu.

„Pacienti marihuanu obvykle inhalují přes vaporizér (speciální odpařovač – pozn. red.), ten ale není pro všechny finančně dostupný. Nebo rozpouští čokoládu, do níž si konopí přidávají. To je zase pracné. Proto mě a naše lékárnice napadlo připravit marihuanu ve formě tobolek,“ přiblížil Hřib, jak nápad vznikl (psali jsme zde).

Některým pacientům konopí nedělá dobře

Postupně návod na výrobu kapslí rozeslali do lékáren po celé republice, které je vydávají na předpis lékařů. A zároveň odstartovalo testování na pacientech, kteří mají chronické bolesti nebo problémy po nejrůznějších úrazech, na něž klasická léčba nezabírá.

„Předpokládané účinky se i za tu krátkou dobu, co jsme měli léčebné konopí k dispozici, potvrdily. V některých případech se dokonce dostavil výrazně lepší efekt, než jsme předpokládali,“ informovala Veselá.

Přesto se našli i pacienti, kterým konopí nedělá dobře, a právě proto je nutné ve výzkumu pokračovat. Ve chvíli, kdy přerušení dodávek nastalo, se v Centru léčby bolestí léčilo šedesát lidí. Doktoři ale zdůrazňují, že testování musí probíhat pomalu a důkladně. Když nemohli předepisovat kapsle, alespoň se snažili šířit osvětu prostřednictvím přednášek.

Komplikace nastaly poté, co se na jaře vyčerpaly zásoby léčebného konopí a další várku Státní ústav pro kontrolu léčiv nemohl od českého dodavatele převzít, protože výrobce nepředložil potřebný certifikát (psali jsme zde).

Už v minulosti se dovážela marihuana z Nizozemí, ale gram stál okolo 300 korun. České konopí přitom vyšlo na třetinu. „U várky z Kanady předpokládáme cenu asi 200 korun za gram,“ řekla Veselá.

Cena kapsle? Nanejvýš 40 korun

Cena je pro pacienty důležitá, protože si konopné kapsle musí platit v plné výši. Pojišťovny na ně nepřispívají. Do každé pilulky totiž lékárníci přidávají jiné množství podle toho, co předepíše lékař vzhledem k diagnóze pacienta. Za jednu kapsli naplněnou kanadským konopím by pacienti měli platit nejvíce okolo 40 korun.

Dodavatelem je kanadská společnost Tilray, která je považována za celosvětového průkopníka ve výzkumu, výrobě a distribuci léčebného konopí. „Naším cílem je stát se největším dodavatelem v Evropě. Jsme rádi, že můžeme pomoci pacientům v České republice, kteří se kvůli nedostatku konopí dostali do potíží,“ sdělil mluvčí společnosti Sean Carney.

Česko je po Chorvatsku, Kypru a Německu čtvrtou zemí, kam bude Tilray konopí dodávat. Společnost navíc plánuje, že od příštího roku začne s pěstováním právě v Evropě, což by mohlo srazit cenu dolů.

Obrovské centrum firma staví v Portugalsku, kde se chce věnovat také zpracování této léčebné rostliny a výzkumu. Zároveň se snaží získat poznatky také pomocí klinických studií, které podporuje.