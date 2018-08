Brněnský lední medvěd Umca zemřel. Trápily ho problémy se zuby

„Samotné uspání a komplikovaná operace zubů proběhly standardně,“ popsal mluvčí brněnské zoologické zahrady Michal Vaňáč. Umca se sice po operaci probral, uhynul však hned další den.



„Akutnost Umcova stavu bohužel neumožňovala odklad, proto jsme nemohli čekat. Lepší představu o příčinách úhynu budeme mít po pitvě,“ doplnil Vaňáč.

Umca se narodil v Kazachstánu, v brněnské zoo žije od srpna 1999. Stal se pětinásobným otcem, všechny jeho potomky porodila samice Cora (více o Umcovi zde).

Jejich poslední potomek, medvědice Noria, se nyní chystá na stěhování do zoo v německém Rostocku, kde by měla mít svá vlastní mláďata. Návštěvníci brněnské zoo se mohou s tříletou Noriou symbolicky rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů při komentovaném krmení, už ji ale neuvidí provádět obvyklé akrobatické skoky do bazénu. Přesunula se totiž do vedlejšího výběhu.

Její odjezd je naplánovaný na 30. srpna. „Pokud budou přetrvávat stávající vysoké teploty, je možné, že se Noria vydá na cestu o několik dní později,“ uvedla už dříve kurátorka chovu savců Dorota Gremlicová.