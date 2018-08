Zničené plavky místo romantického zážitku. Největší molo v Česku lepí

Na konci června brněnští politici s velkou slávou otevřeli na Brněnské přehradě nové koupací molo. Dokonce největší v republice. Návštěvníkům zdejší rakovecké pláže U Sirky slibovali lepší přístup k vodě i místo, kam si mohou přijít odpočinout a pozorovat západ slunce.

O to víc jsou nyní zaskočení ti, kteří se tam v těchto dnech vydali. Molo totiž pokrývá dřevo, jež pouští smůlu. Nedá se jí nijak vyhnout, protože už na první pohled vidíte jeden lepivý flek vedle druhého.

Řada turistů si už zničila oblečení. „Mám kraťasy za dva tisíce a můžu je vyhodit,“ ukazuje jeden z návštěvníků Brněnské přehrady, jak má oblečení polepené od smůly. A další svoje zklamání sdíleli na sociálních sítích. „Nedá se tam ležet, sedět ani stát. Došli jsme domů špinaví, kraťasy letěly do popelnice,“ popisuje další z návštěvnic.

Podle odborníka na zpracování dřeva Jiřího Marečka výrobce nejspíš špatně vysušil dřevo. „Myslím, že je to důvod k reklamaci. S tím už teď nejde nic udělat. Dřevo by šlo třeba vyfrézovat, ale pokud prkna pouští smůlu v takovém rozsahu, nic nezmůžete. Někdy se stává, že se tak chová dřevo i patnáct let a neovlivníte to,“ tvrdí Mareček, který šéfuje stolařské firmě.

Molo na základě výběrového řízení vyrobila během letošního jara za 3,1 milionu korun maďarská firma Pentasi Kft (informovali jsme zde). Redakce požadovala vyjádření jejího českého zástupce, který s městem podepisoval smlouvy, do uzávěrky se ale neozval. Podle veřejně dostupných dokumentů se na molo najednou vejde až 50 lidí.

„Jako nejvhodnější lokalita pro umístění mola, z hlediska možností využití pro koupání, slunění a provozování vodních sportů, a současně nejméně vytížená lokalita, s ohledem na ohrožení lodní dopravou, byla vybrána Rakovecká zátoka. Molo bude sloužit pro opalování, pro lepší vstup do vody při koupání, nastupování do nafukovacích člunů, pomocí žebříků bude ulehčen přístup do vody i osobám s lehkým pohybovým handicapem a rovněž může sloužit jako místo romantického pozorování západu slunce,“ píše se v podmínkách smlouvy mezi firmou a městem.

Dřevo není plast

Město avizovalo, že správu mola o rozměrech 18 x 8 metrů, stejně jako veřejné pláže dostanou na starost Lesy města Brna. Zatím ale magistrát vše administrativně nedořešil, proto má tuto atrakci na Brněnské přehradě stále v gesci město.

Náměstek primátora pro životní prostředí a územní plánování Martin Ander (SZ) o výtkách návštěvníků nevěděl. Slíbil však, že se stavem nového mola bude zabývat. „Hlavně když si někam chci sednout, zkontroluju si místo, abych si nezničil oblečení. A taky je potřeba si uvědomit, že dřevo není plast a chová se jinak. Nechám to prověřit a případně budeme zakázku reklamovat,“ vzkázal Ander.

Redakce také oslovila několik prádelen s dotazem, jestli lze prádlo polepené smůlou zachránit. Všichni se shodli, že jsou potřeba speciální prostředky. „Rozhodně neházet doma do pračky. Poraďte se s odborníkem, na takové věci obyčejné prací prostředky nestačí,“ doporučila obsluha prádelny Arbela.