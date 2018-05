Policie se zabývá narušením hry o Ježíšovi, zatím řešila jen přestupky

„Nejprve musí událost administrativně zpracovat, což několik dní potrvá,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.



Policisté v sobotu večer zjistili totožnost 19 lidí, kteří při představení v divadle Husa na provázku koordinovaně vyšli na pódium, bránili hercům v pokračování a žádali o ukončení produkce. Odešli až za asistence policejního antikonfliktního týmu.

Policie také projde záznamy z divadelního sálu, aby zjistila, zda někdo nepřekročil meze přestupku a zda nevznikne podezření ze spáchání trestného činu.

Hnutí varuje před podobnými akcemi, příště bude důraznější

Hnutí Slušní lidé, jehož příznivci hru narušili, hrozí ještě důraznější reakcí v příští podobné situaci. „Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější. Nechceme, aby se podobné prasárny platily z našich daní. Vždyť nemusíte být věřící, a pokud nejste úchyl, je vám z takového ‚představeni‘ zle,“ napsali na své facebookové stránce. Slibují také na podzim, tedy po komunálních volbách, vyhodit ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera.

Hnutí vzniklo v roce 2016 jako reakce na současné vedení Brna. Ministerstvo vnitra označilo hnutí za extremistické, hnutí na něj podalo žalobu.

Hra budila vášně předem

Hostující inscenace Naše násilí a vaše násilí režiséra Olivera Frljiče byla součástí festivalu Divadelní svět Brno.



Pořádá jej Národní divadlo Brno. Herci byli cizinci, většinou muslimové.

Inscenace, v jejíž závěrečné scéně Ježíš sestoupivší z kříže znásilňuje muslimku, budila vášně už předem. Hra se mimo jiné zabývá vztahem Západu k Blízkému východu a jeho obyvatelům.

Zpravodaj ČTK v sále žádné fyzické násilí nezaznamenal, lidé nespokojení s inscenací dupali, hvízdali, házeli na jeviště zmačkané vstupenky. Poté vtrhli na jeviště, které v sále Husy na provázku není nijak oddělené od hlediště. Někteří se také hádali s ostatními diváky, kteří žádali, aby představení pokračovalo. Zmatky trvaly asi hodinu.

Podle Švába byli policisté připravení v blízkosti divadla. Neměli informace o násilném jednání. Uvnitř byla bezpečnostní služba zajištěná pořadateli. Podobně tomu bývá například při fotbalových zápasech, kdy policie zůstává mimo stadion a zasahuje až v případě nutnosti, kdy pořadatelská služba na situaci nestačí.

Představení i incident hodnotí lidé na sociálních sítí

Slušní lidé po sobotním incidentu sklízí na své facebookové stránce chválu, ale i kritiku za to, že chtějí rozhodovat, co je a není umění, případně na co mají lidé chodit do divadla.



Na sociální síti se k zážitku vyjadřují také osobnosti kultury, které byly přímo v sále. „Členové hnutí Slušní lidé si osobují právo cenzurovat umění, zničit představení a utlačovat herecký soubor přímo na jevišti. Vzpomeňte si na to na podzim při komunálních volbách. Násilí, buranství, hloupost, malost,“ napsala spisovatelka Kateřina Tučková.

Michal Dočekal, ředitel činohry Národního divadla, večer označil za zážitek, byť spíše sociologický než divadelní.

Knězi a dokumentaristovi Janu Hanákovi Frljičova inscenace připomínala „plakát, který hlásá černobílou tezi“, že Evropané, potažmo křesťané mohou a mohli snad za všechny hříchy světa. „Tuto tezi neustále opakuje ve sledu více či méně brutálních obrazů, aniž by diváka zatěžoval nějakými kontexty, v kreativním koktejlu jednotlivých pravd a lží, jak se mu to hodí, bezpochyby ve své nejlepší radikální víře,“ popsal Hanák. Za absurdní ovšem označil i chování aktivistů narušujících hru.