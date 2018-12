VIDEO: Ruské kolo je vánočním hitem Brna. Na jaře se možná vrátí

Vánoční trhy pokračují, kolo se bude točit dál Vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí se zavřou den před Štědrým dnem. Na náměstích Svobody a Dominikánském však vydrží až do 28. prosince. S výjimkou 25. prosince bude v provozu i Bruslák pod Joštem a v omezeném svátečním režimu se bude točit vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Poslední dva dny Brněnských Vánoc, 27. a 28. prosince, se mohou sběratelé a hráči kuliček těšit na speciální vánoční edici památečních skleněnek vypadávající z časostroje na náměstí Svobody ve štědré frekvenci, a to každou hodinu. V ostatní dny vypadává vždy pouze jedna denně v 11 hodin. Od 18. do 28. prosince se můžete na Dominikánském náměstí zúčastnit Punčobraní o ceny. Je to příležitost ohodnotit, kdo dělá ten nejlepší punč. Na kterémkoli baru dostanete při nákupu nad 100 korun razítko (nezapočítává se vratné za obal). Za 5 nasbíraných razítek pak na Ježíškově baru dostanete buď hrnek od TIMA ze speciální vánoční edice, nebo zvýhodněnou vstupenku 1 + 1 zdarma na věž Staré radnice.