Jihomoravští kandidáti na senátora nechtějí měnit pravomoci prezidenta

V Brně do druhého kola postoupil společný kandidát STAN, ODS, TOP 09 a Zelených, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Získal 38,2 procenta hlasů a je tak jasným favoritem. Podpořil ho navíc kandidát KDU-ČSL a Pirátů, známý brněnský kadeřník a jáhen Jan Špilar, který v prvním kole skončil těsně třetí. Proti Bekovi stojí kandidát ANO – končící šéf Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý. Ten oslovil 18,7 procenta voličů a do druhého kola ho podpořil poražený kandidát SPD, vysokoškolský pedagog Karel Schmeidler.

V Břeclavi bylo první kolo těsnější. Starosta Mikulova a vinohradník Rostislav Koštial z ODS v něm pobral 27,1 procenta hlasů. Sommeliér a vinař Libor Nazarčuk, který kandiduje s podporou ANO, pak 20,7 procenta. Většina neúspěšných kandidátů ovšem před druhým kolem podpořila právě jeho (více zde).

Otázky pro kandidáty:

Zrušil byste či upravil podmínky EET?

Měla by Česká republika zvážit odchod z Evropské unie?

Je pro Česko problém migrační krize a jak ji navrhujete řešit?

Vidíte řešení pro urychlení tempa stavby dálnic?

Jste pro omezení pravomocí prezidenta?

Bek: Budu hájit výhody setrvání v EU

1) EET by nemělo pokračovat v další vlně a mělo by dojít k revizi systému. Souhlasím, aby se EET vztahovalo jen na plátce DPH, ne na nejmenší podnikatele.

2) Nevidím pro to žádný důvod, byť diskuse o takovém tématu je jistě legitimní. Ale jsem přesvědčeným zastáncem aktivního členství České republiky v Evropské unii a budu argumenty hájit výhody setrvání.

3) Migrační krize je především evropským problémem. České republiky se přímo týká zatím jen ekonomická migrace z východu, především z Ukrajiny. A zaměstnavatelé po ní volají vzhledem k nedostatku pracovních sil. Také je třeba rozlišovat mezi ekonomickou migrací, již je třeba regulovat podle zájmů země, a problémem skutečných uprchlíků ze zemí postižených válkou nebo zemí s totalitními režimy. Řešení toho, co je dnes často nazýváno migrační krizí, leží v předcházení konfliktům v Africe a na Blízkém východě a účinné pomoci v místech, kde leží příčiny toho, že se lidé dávají do pohybu.

4) Uvítal bych rychlejší výstavbu jak páteřní sítě dálnic, tak železnic. Podpořil bych u strategické dopravní infrastruktury zkrácení lhůt a zjednodušení procesů schvalování, ale nebránil bych dotčeným obcím a dalším subjektům v možnosti vyjádření ke stavbám. Řízení se ale nemůže táhnout desetiletí.



5) Nikoliv, přál bych si ovšem, aby prezidentem byla osobnost, která respektuje psané zákony i ústavní zvyklosti.

Ostrý: EET narovnává podnikatelské prostředí

1) Jakkoli se to opozici nelíbí, EET narovnává podnikatelské prostředí a umožňuje získané prostředky věnovat na navyšování penzí, mezd v sociálních službách a podobně. Praxe ukáže případné nedostatky tohoto systému a ty je třeba odstranit. Čili – nerušit, případně upravit.

2) V žádném případě neodcházet z EU. Udržet si však svrchovanost pro naši zemi v důležitých otázkách, jako je migrace, účel rozdělování dotací, podpora svébytnosti našeho jazyka, kultury a podobně.

3) Migrační krize je problém pro celou Evropu, a to dokonce i tam, kde migranti dosud nejsou. Postiženým oblastem je zapotřebí pomáhat na jejich území, podporovat sociální a vzdělávací programy v těchto státech. Co je však podstatné – nepodílet se na rozvratech v těchto zemích. Tak se to bohužel za přispění některých evropských zemí stalo v Iráku, Libyi a dalších zemích.

4) Je třeba říct, že nikdy se na D1 nepracovalo tolik jako v minulém období. Když byli u moci dnešní kritici, dálnice byla ucpaná a nikde ani noha. Je prostě třeba vydržet to nepohodlí kolon a zdržení.

5) Část společnosti, říká se jí pražská kavárna a bohužel ji máme už i v Brně, se prostě nikdy nesmířila s prohrou svých lídrů. Tito lidé mají radši zákulisní dohody, kdy je „něco za něco“ a občan „utře hubu“. Promiňte mi tento výraz, ale je přesný. Nejsem pro omezení pravomocí prezidenta. Jsem pro usmíření drahošovců a bekovců na jedné straně a zemanovců a babišovců na té druhé.

Koštial: Zatlačím na investice do staveb silnic

1) EET tak, jak je nastavené teď, bych zrušil. Koncepčně je ten „systém“ postavený nesprávně a slouží jen k šikaně a veřejné kriminalizaci podnikatelů, navíc jde o další administrativní nárůst a to jde úplně proti mému názorovému ukotvení – živnostníci a podnikatelé mají podnikat, a ne úřadovat.

2) V tomto mám jasno – členství v EU je pro Českou republiku v obecném měřítku přínosem. Jsou zde však i negativa, která jasně vidíme – například přehnaný byrokratismus, extrémní liberalismus a omezování některých svobod v zájmu „vyššího blaha“. Jsem spíš pro zásadní reformu EU.

3) Aktuálně migrační krize ČR neohrožuje přímo, ale je to problém do budoucna. Je jasné, že pokud se migranti již dostanou do schengenského prostoru, mohou celkem snadno cestovat do všech zemí, které jsou jeho součástí. Problém je třeba řešit koncepčně – tedy zablokovat migrační cesty. Musíme se také zaměřit na integraci těch lidí, co jsou již zde, a doslova si vynutit respektování naší legislativy.

4) Na jižní Moravě potřebujeme rozhýbat stavbu dálnice na Vídeň a s tím i související obchvat Mikulova. Pokud budu zvolen senátorem, budu moci ještě více zatlačit na urychlení investic do dopravní infrastruktury.

5) Prezidentské pravomoci jsou nastaveny dobře, jen je potřeba více konkretizovat ústavu, aby si někteří prezidenti nevykládali ústavní pravomoci po svém.

Nazarčuk: Členství v EU je sňatek z rozumu

1) Ano, upravil bych je. Ale to je na širší diskusi.

2) Vždy se musí vážit pozitiva a negativa. Nic není navěky. Ale nežijeme ve vzduchoprázdnu a žádná alternativa zatím není. Takže je to sňatek z rozumu, a proto by se odchod neměl zvažovat. Česká republika je pevnou součástí EU. Odchod by výrazně poškodil naše ekonomické zájmy a promítl by se pravděpodobně i do politických vztahů se sousedy. Ohrožena by mohla být i bezpečnost České republiky například snížením důvěryhodnosti ČR při výměně zpravodajských informací, kybernetické bezpečnosti.

3) Jedná se o dva problémy. Ilegální migrace je samozřejmě nepřijatelná. Něco jiného je ale migrace za prací, kterou bychom měli naopak podporovat, například zjednodušením vydávání pracovních povolení. Ilegální migrace nepředstavuje pro ČR bezprostřední hrozbu, ale je hrozbou pro EU jako celek. Proto je v zájmu ČR se v této věci angažovat.

4) Velkým krokem je zákon o předběžné držbě, na jehož užitečnosti panuje ve Sněmovně široká shoda. Senát by tento zákon měl také podpořit. Dále je potřeba upravit stavební zákon a vyvinout důsledný tlak na stávající orgány – Ředitelství silnic a dálnic, stavební úřady, aby konaly tak, jak mají.

5) V současné době k tomu nevidím důvod. Změně pravomocí prezidenta, nebo kterékoli jiné ústavní instituce, musí předcházet zevrubná debata o smyslu této změny.