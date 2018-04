Silničáři zavřou kamionům most na tahu z Brna do Vídně. Zatéká do něj

Loni v létě silničáři náhle zavřeli most v Černé Hoře na hlavním tahu z Brna na sever. Při rekonstrukci totiž zjistili, že je v havarijním stavu a musí postavit úplně nový.

Teď podobnou situaci řeší na jih od Brna. Zaskočil je stav mostu přímo v srdci novomlýnské nádrže poblíž Pasohlávek.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve čtvrtek oznámilo, že jej v brzké době musí uzavřít pro kamiony nad 13 tun. A v příštím roce se omezení dotkne na šest měsíců všech – silničáři most z roku 1979 zdemolují a místo něj postaví nový.

Na to, že je ten současný v havarijním stavu, navíc přišli náhodou. Přes most jezdí dost cyklistů a hustý provoz pro ně není zrovna nejbezpečnější. ŘSD proto chtělo zjistit, jestli by na něm mohla vzniknout cyklostezka.

„Při velké diagnostice jsme odhalili, že stav mostu je na stupni šest sedmistupňové škály, a ne na čtyřce, jak jsme se domnívali. To znamená, že horší už je jen havarijní stav,“ prohlásil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Břeclav ani Znojmo nemají obchvat

Teď řeší, kudy kamiony pojedou. Most je součástí léta plánované dálnice D52 na Vídeň. Na české straně její stavba pořád neběží, na rakouské je už dálnice k českým hranicím téměř hotová. Chybí jen devítikilometrový úsek, který Rakušané plánují dokončit v horizontu dvou let.

Nicméně dálnice je řidiči kamionů jedoucími z Rakouska přes Česko hojně využívaná. Za hranicemi pak pokračují přes Mikulov a právě novomlýnské nádrže na Brno.

Teď jim nezbude nic jiného, než to vzít přes Břeclav, nebo Znojmo. Jenže ani jedno z měst nemá obchvat a už tak jsou dopravně přetížená.

„Když jsem se tu zprávu dozvěděl, zhrozil jsem se. Průtahem přes Břeclav denně jede přes dvacet tisíc aut. Navíc na tomto tahu máme také most v šesté kategorii havarijního stavu,“ uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček (ANO). Dnes hodlá ŘSD oficiálně sdělit rovněž kraji, ať objízdnou trasu pro kamiony naplánují jinudy.

Reakce znojemského starosty Jan Groise (ČSSD) byla ve čtvrtek večer velmi podobná. „Ráno ihned iniciuji jednání s panem hejtmanem a ředitelem ŘSD a zároveň budu hledat jiné řešení. Znojmo je už nyní zatížené různými uzavírkami a objížďkami, nedokážu si proto představit, co by nastalo,“ řekl Grois.

Na novém mostě bude i cyklostezka

Pro řidiče kamionů jedoucích z Rakouska na Brno ještě připadá v úvahu, aby ve Vídni odbočili na Bratislavu a odtud pokračovali po dálnici D2. Jiných možností už moc není.

„Ideální by bylo, aby od Rakouska vůbec nepřijeli do Mikulova,“ poznamenal Fiala.

Demolice a stavba nového mostu, který měří 120 metrů, vyjde přibližně na 100 milionů korun. Silničáři už vypsali soutěž na projektanta a očekávají, že stavební povolení dostanou do konce roku. Pak mohou začít stavět. S cyklostezkou na novém mostě počítají.

Hlavní důvod špatného stavu? Do konstrukce zatéká a ta koroduje.

„Je to stejné jako v Černé Hoře,“ podotkl Fiala. Tam začali most na silnici I/43 bourat předminulý pátek. Stavba nového bude asi o polovinu levnější než toho přes Nové Mlýny. V Černé Hoře chtějí nový most otevřít pro auta i nákladní dopravu ještě letos.

Pro Černou Horu to totiž rovněž znamená velkou dopravní zátěž. Průtahem městysem od února, kdy most zavřeli, projede přes patnáct tisíc aut denně.

„Doufám tedy, že všechno bude pokračovat jako doposud a že slib, že se po mostě začne jezdit do konce tohoto roku, bude dodržen,“ uvedl nedávno starosta Černé Hory Ondřej Měšťan (SNK Občané Černé Hory).