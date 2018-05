„Slušní lidé“ podali trestní oznámení kvůli divadelní hře, na niž vtrhli

Kromě zneuctění vlajky, které bylo podle hnutí evidentní, jde i o posouzení vystoupení umělců z hlediska možného trestného činu hanobení víry, sdělil předseda hnutí Zdeněk Pernica.

Představení Naše násilí a vaše násilí tvořilo součást festivalu Divadelní svět, který organizovalo Národní divadlo Brno. Hra, která se zabývá vztahem Západu a Blízkého východu, sklízela kritiku už dlouho před uvedením.

„Ve hře znásilní Ježíš Kristus muslimku. Jak ještě silněji může být hanobeno křesťanství? Co by se muselo stát, aby byl tento trestný čin naplněn?“ uvádí k trestnímu oznámení Pernica.

Podle něj není omluva, že se tak stalo na jevišti. Podotýká, že pokud by na jevišti například v rámci uměleckého počinu byl někdo skutečně znásilněn, je to trestný čin.

„A to, co jsme viděli v sobotu, byl trestný čin a znásilnění svobody projevu skupinou provokatérů,“ míní představitel hnutí, které ministerstvo vnitra označilo za extremistické. Hnutí na něj kvůli tomu podalo žalobu.

Splnili jsme občanskou povinnost, tvrdí Pernica

V sobotu po začátku hry začala část publika, zejména příznivci hnutí Slušní lidé, hvízdat a dupat, následně vtrhli na jeviště, utvořili řetěz a natlačili herce ke stěně. Reagovali tak na scénu, kdy se herci svlékli donaha a začali se objímat a dotýkat. Aktivisté odešli až po desítkách minut, když je k tomu vybídli policisté z antikonfliktního týmu, který na místo dorazil.

Kvůli jednání radikálů podala trestní oznámení senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (SZ). Existuje podle ní podezření, že jejich jednání naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví.

Podle Pernici si členové hnutí řádně zakoupili lístky na představení a v okamžiku, kdy došlo k pošpinění české vlajky, splnili svoji občanskou povinnost.

„Je smutné, že politika nenávisti vůči občanům vlastní země zaslepuje některé - například senátorku Wagnerovou - že jsou tento barbarský čin schopni obhajovat,“ uvedl předseda hnutí.

Divadlo se hádá s policisty kvůli opožděnému zákroku

Slovinští herci, kteří v sobotu v Brně vystoupili, jsou na pobouřené reakce lidí z publika zvyklí. Takové protesty, jaké se odehrály v Divadle Husa na provázku, ale prý ještě nezažili.

„Říkali, že hráli na mnoha festivalech, ale takhle razantně nikdo neprotestoval. Ani tak se prý nikdy nestalo, že by čekali na příchod policistů desítky minut. Všude jinde v Evropě zasáhli okamžitě,“ poukazoval ředitel divadla Glaser.

Právě „pozdní“ příchod policie, jež v sále zasáhla až 20 minut poté, co aktivisté herce obestoupili, se stal předmětem sporu mezi oběma stranami. Policisté ale jakékoliv pochybení odmítají. Ačkoli je pořadatelé několikrát informovali o tom, co se uvnitř děje, nemohli prý dovnitř vstoupit.

„V divadle podle oznámení nedocházelo k ničení majetku ani napadání osob. Až v momentě, kdy zástupce pořadatelské služby deklaroval, že nejsou schopni protestující zvládnout, policisté z antikonfliktního týmu věc vyřešili,“ vysvětloval policejní mluvčí Pavel Šváb.

Šéf brněnské policie Martin Kotlan navíc naznačil, že organizátoři mohli tušit, co Slušní lidé chystají, a vůbec je na hru nepouštět.

„Pořadatel neuplatnil právo pána domu na to, aby při vstupu řekl, my vás tady nechceme, my vám vrátíme vstupné,“ podotkl Kotlan. Nad tím ale Glaser jen kroutí hlavou. „Přece nemůžeme lidem, kteří si koupí vstupenku a ještě nic neudělali, zakázat vstoupit na představení,“ reagoval.

První rozepři přitom obě strany absolvovaly už kvůli čtvrteční inscenaci Prokletí, jejímž autorem je také režisér Oliver Frljić. Ta sice tak pobuřující reakce nevyvolala, policisté ji však původně chtěli mít pod kontrolou a pořídit z ní záběry. Divadelníci jim to ale kvůli autorským právům nepovolili, takže policisté ze sálu odešli a nenatáčeli ani v sobotu.

To však už zasáhnout museli, po příchodu z divadla vyvedli 26 radikálů. Všem teď hrozí pokuta za přestupek proti veřejnému pořádku.