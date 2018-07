Spolek napadl stavbu městského okruhu v Brně. Práce se zpozdí o měsíce

Teoreticky by se na základě dalších tří povolení stavět mohlo, hlavní investor - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ale nechce, neboť jde o povolení na hlavní trasu, řekl na tiskové konferenci ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Podle náměstka primátora Richarda Mrázka (ANO) je zjevné, že je to účelové napadení stavby.

„Spolek během všech stupňů stavebního řízení nevznesl žádné námitky a ani před tímto napadením se neuskutečnila žádná věcná diskuse. Proto je pro mě situace zklamáním a překvapením. Legitimně jsme očekávali, že vše je v pořádku, protože jsme prošli všemi stupni stavebního řízení a všechno jsme měli připravené, abychom mohli začít,“ řekl Fiala. Doplnil, že na rozdíl od jiných staveb přišlo napadení zcela nečekaně.

Za spolkem Voda z Tetčic stojí Josef Dvořák z Tetčic, který se staví proti různým projektům. Nejznámější je letitý případ blokování modernizace železniční tratě Brno - Zastávka u Brna, kterou navrhoval proměnit v cyklostezku.

Podle Mrázka není motiv procesního kroku zřejmý. „Možná to souvisí s tím, že jsou na podzim volby a někdo nechce, aby začala velká a pro Brno velmi důležitá stavba,“ řekl Mrázek.

Stavba za 3,7 miliardy korun

Žabovřeská je zhruba kilometr a půl dlouhý úsek městského okruhu, který disponuje jedním pruhem v každém směru a z obou stran navazují již hotové úseky. Kvůli tomu v době dopravní špičky působí Žabovřeská na obou stranách jako zátka.

Začít se měla stavět první etapa od mimoúrovňové křižovatky Kníničská a trvat měla necelé dva roky. Celá stavba až do Pisárek měla trvat do roku 2023.

„Nechtěli jsme začínat proto, že termíny vysoutěžené ve smlouvě jsou relativně napjaté a nevíme, kdy stavební povolení získáme. Když bude stačit vypořádat to, co je v napadení, zpozdíme se o měsíce. Pokud by spolek použil další řádné a mimořádné prostředky a odvolání, bude to ještě déle,“ řekl Fiala. Stavba má přijít na 3,7 miliardy korun.