Stávka brněnských řidičů MHD zažehnána, přidají jim čtyři tisíce měsíčně

Navýšit mzdy řidičům o pět tisíc korun měsíčně. Tak zněl v červnu první požadavek odborů směrem k vedení brněnského dopravního podniku.

Odpověď? Dostanou navíc jen 1 500 a další peníze v benefitech a pohyblivých složkách.

Po více než půlročním tvrdém vyjednávání o nové kolektivní smlouvě si obě strany konečně plácly. Řidiči dostanou v průměru přidáno téměř čtyři tisíce korun, ostatní zaměstnanci o něco méně.

Hrozba stávkovou pohotovostí, kterou odboráři v posledních měsících několikrát zmiňovali, tak definitivně padla. „Díky ní se nám alespoň podařilo posunout jednání dál,“ podotkl šéf odborů dopravního podniku Libor Weinstein.

Hledá se 150 milionů

Podle něj se podařilo vyjednat dobrý kompromis, podle vedení nebude tak jednoduché peníze na zvýšení platů najít.

„Úplně šťastný z této dohody nejsem. Bude náročné se s tím v průběhu roku popasovat,“ okomentoval výsledek vyjednávání generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Oficiálně kolektivní smlouvu podepíšou v pondělí 29. ledna, do té doby budou ladit její přesné znění a formulace. Už teď ale mají spočítané, že musí z rozpočtu vyčlenit okolo 150 milionů korun navíc, přičemž od města dostanou částku o 30 milionů nižší.

„Na druhou stranu si moc dobře uvědomuju, že profese řidiče je nedostatková a náročná. Jen si vezměte dnešní situaci, kdy máme v ulicích 560 vozů a začne sněžit. V tomto kontextu si přídavek plně zaslouží,“ odkázal Havránek k tomu, že se v úterý kvůli hustému sněžení zpožďovala doprava až o desítky minut.

K přitáhnutí nových řidičů by museli přidat 10 tisíc, míní ekonom

Řidičů pracuje v dopravním podniku přes 1 300, přesto jde o podstav. Dlouhodobě jich chybí stovka a ti stávající si stěžují, že je na ně vyvíjen nátlak, aby jezdili hodně přesčasů. Ačkoli to vedení popírá, podle dříve oslovených zaměstnanců kvůli nedostatku lidí dokonce nezvládají obsazovat všechny směny.

Nová kolektivní smlouva Odboráři s DPMB o nové kolektivní smlouvě začali vyjednávat koncem června loňského roku .

. Původní požadavek zněl měsíční navýšení platů o 5 000 Kč . To vedení dopravního podniku zamítlo jako nereálné a navrhlo přídavek 1 500 Kč.

. To vedení dopravního podniku zamítlo jako nereálné a navrhlo přídavek 1 500 Kč. Teprve tento týden se obě strany dohodly na navýšení o 4 000 Kč pro řidiče , ostatní zaměstnanci dostanou přidáno o něco méně.

, ostatní zaměstnanci dostanou přidáno o něco méně. Přídavek v součtu vyjde na zhruba 150 milionů Kč ročně . Město přispělo 120 miliony, zbylé peníze musí dopravní podnik „nalézt“ ve svém rozpočtu.

. Město přispělo 120 miliony, zbylé peníze musí dopravní podnik „nalézt“ ve svém rozpočtu. Kolektivní smlouva bude podepsána 29. ledna. Platná bude od 1. února do 30. dubna roku 2019.

I z toho důvodu požadovali odboráři navýšení mezd o několik tisíc. Doufali, že přídavek přiláká nové zájemce.

„To asi čtyři tisíce navíc nezmění, ale aspoň díky tomu snad nebudou odcházet současní zaměstnanci,“ zhodnotil Weinstein.

Havránek si navíc cení, že v Brně nenastala taková krize jako v hlavním městě, kde kvůli nedostatku řidičů po Vánocích dál MHD jezdila v prázdninovém režimu.

„Skoro bych poděkoval, že lidi přišli v novém roce do práce a daří se nám směny obsazovat. Doufám, že navýšení mezd alespoň stabilizuje stávající situaci,“ poznamenal generální ředitel, který rovněž vítá, že v letošním roce má zatím podnik plné všechny řidičské kurzy.

Ani ekonom z brněnské investiční a poradenské společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda si nemyslí, že by takové zvýšení platu výrazněji pomohlo situaci s nedostatkem řidičů vyřešit.

„V současnosti je pro ekonomiku charakteristický růst mezd zejména v nízkopříjmových povoláních. A každé zvýšení danou pozici samozřejmě zatraktivní. Nicméně si nemyslím, že by to přispělo k zásadnímu přílivu zaměstnanců. To by museli přidat 10 až 15 tisíc,“ konstatoval Kovanda. „Ale takto rychlý růst mezd je zároveň neudržitelný a obávám se, že je to případ i řidičů. S tak strmým nárůstem prostě nemohou počítat každý rok,“ upozornil.

Nově si řidiči v průměru vydělají téměř 35 tisíc korun

Průměrná měsíční mzda řidiče brněnské MHD je v současné době 30 507 korun. Nově si tedy přijdou téměř na 35 tisíc hrubého. Na tyto částky se ale dostávají právě díky odježděným přesčasům a týkají se těch, kteří už nějakou dobu pro dopravní podnik pracují.

Podle nové kolektivní smlouvy řidiči dostanou ze zmíněných čtyř tisíc polovinu částky přímo do mzdy, zbytek se projeví například na navýšení výkonnostního příplatku.

„Nejpodstatnější bude zvýšení peněz za takzvané trhací směny. Tedy za takové, kdy řidič vyrazí jezdit ráno, potom má přestávku a odpoledne jezdí zase, takže v podstatě celý den stráví v zaměstnání. Za čekací dobu jsme zvýšili hodinovou sazbu z 21 na 60 korun,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Nová kolektivní smlouva bude platit od 1. února do konce dubna 2019. Vedení dopravního podniku se s odbory navíc dohodlo, že s jednáním o smlouvě na další období si dají alespoň do konce letošního roku pauzu.