Kariéra výrazného politika je v troskách. Burcoval proti stěhování Romů

Slibná politická kariéra jednoho z nejvýraznějších politiků brněnské TOP 09 skončila během několika týdnů v troskách. Spolustraníci mu sečetli to, že burcoval sousedy proti nedávnému stěhování Romů do bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci a pak to popíral.

Naštval tím brněnského předsedu TOP 09, náměstka primátora Jaroslava Kacera. A reakce pak už byla rychlá - Straka se nedostal na kandidátku strany do městského zastupitelstva a s velkou pravděpodobností bude na nevolitelném místě v Brně-střed, kde byl v minulých volbách jedničkou. O Strakově pozici bude dnes jednat místní organizace.



„V tuto chvíli je na osmém místě kandidátky, ale necháváme to otevřené, aby nám vysvětlil situaci,“ řekl Martin Brym, předseda buňky TOP 09 v největší městské části.

Sám Straka připouští, že možná po osmi letech v zastupitelstvu skončí v politice úplně. „Nejsem rozhodnutý, zda půjdu do voleb. Váhám, zda budu na kandidátce,“ řekl. Konečné rozhodnutí plánuje strana udělat do poloviny června.

Ambice na místo v radě

V roce 2014 dovedl Straka TOP 09 ve volbách na radnici Brna-střed ke třem mandátům a dělal si ambice na místo v radě. Strana ale skončila v opozici, její lídr se stal aktivním šéfem kontrolního výboru a velkým kritikem koalice hnutí Žít Brno, hnutí ANO, KDU-ČSL a Zelených. Jenže těsně před sestavováním letošní kandidátky vsadil všechno na jednu kartu.

Předpokládal, že mu politické body u dvou tisíc voličů registrovaných na Červeném kopci nažene organizování odporu proti krátkodobému přestěhování osmi chudých romských rodin z nelegální ubytovny v Šámalově ulici do bývalé léčebny dlouhodobě nemocných.

Rodiny s malými dětmi by přitom jinak skončily na ulici, majitel ubytovny totiž dlužil za její pronájem i dodávky elektřiny, a musela být proto narychlo vyklizena.

Jak zdokumentoval týdeník Respekt, Straka je autorem petice proti stěhování a v e-mailech instruoval obyvatele Kamenné kolonie, jak aktivně vystupovat, co konkrétně mají říkat, jak se chovat a jak argumentovat politikům.

Tito občané pak takto připravení dorazili začátkem května na zasedání zastupitelstva městské části Brno-střed a přednesli tam vyhrocené, místy xenofobní a rasistické proslovy proti tehdy ještě budoucím obyvatelům léčebny.

„Budu rasista. Když je jeden cikán, tak se bojí. Ale jak je jich pět pohromadě, je to katastrofa. Ty děti budou jak mravenci, nikdo je nebude kontrolovat. Nikdo je neuhlídá,“ prohlásil třeba muž, který se představil jako Lubomír Svoboda z Červeného kopce.

Straka, který také v Kamenné kolonii bydlí, potom navrhl usnesení, aby radnice nesouhlasila s přestěhováním lidí z ubytovny. Schváleno však nebylo.

Od Straky se minulý týden distancovala část členů brněnské TOP 09 i její předseda Kacer. „Je pro mě nepřípustné, aby někdo otevíral Pandořinu skříňku se strachem. Jsem z toho zděšený, je to za hranicí lidské slušnosti,“ prohlásil.

On sám se i kvůli Strakově aféře rozhodl znovu nekandidovat na post předsedy brněnské TOP 09, který měl obhajovat příští rok.

Jiný vlivný člen TOP 09, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Josef Drbal, se zase velmi aktivně zapojil do shánění pomoci. „Jsou to potřební lidé, přece je nemůžeme nechat na ulici. Když někdo omdlí, tak jako lékař taky nejdřív nezkoumám, jestli si pomoc zaslouží, ale pomůžu mu,“ prohlásil Drbal, pod jehož nemocnici spadá i areál na Červeném kopci.

„Je logické, že i v jedné demokratické straně můžou být na různých úrovních jiné představy a vede se debata o řešeních,“ komentoval to Straka.

Myslivec a sokolník

Straka je velmi aktivní i mimo politiku. Působí v mysliveckém sdružení, je v mezinárodní asociaci sokolníků, protože chov dravců je jeho letitým koníčkem. Před čtyřmi lety kandidoval i do Evropského parlamentu.

Přestože jeho zapojení do kampaně proti stěhování i autorství petice dokazují e-maily s místními občany, on svou aktivní roli popírá a zároveň tvrdí, že o konci v politice uvažoval už od ledna. „Jen jsem teď pomáhal občanům, kteří mě požádali o radu. Říkal jsem jim, kdo má jakou problematiku v gesci, protože neměli informace a nevěděli, jak komunikovat s radnicí. Neudělal jsem nic trestného, nikoho jsem nepodvedl,“ říká Straka, který dodává, že reprezentuje občany Brna-střed, jejichž zájmy můžou být jiné než ty celoměstské.

„Ta léčebna nebyla dost dobrá ani pro umírající, teď tam mají bydlet rodiny s dětmi. Ukažte mi jedinou větu nebo slovo v petici proti stěhování, které je tam neslušné, rasistické nebo xenofobní,“ dodává Straka s tím, že k situaci na Červeném kopci už se nechce vracet ani ji komentovat.

„Už jsme si mezi sebou věci vyříkali, sedli jsme si v Kamence k jednomu stolu, podali si ruce a řekli si, že když už tady ta ubytovna je, tak chceme mít klid, a to i mediální,“ uzavírá Straka s tím, že se celou dobu snažil, aby aktivita místních lidí byla vedená slušnými argumenty.