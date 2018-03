Sanitka s pacientem kroužila pět hodin, nemocnice mění systém

Krizová situace v úterý večer nastala poté, co Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) odmítla přijmout pacienty a úplně zavřela urgentní příjem. Stejně se k tomu postavila také krajská zdravotnická zařízení. A tak záchranka musela odvézt pacienty dokonce až do nemocnic na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Problém s odmítáním pacientů ve Fakultní nemocnici Brno (FN Brno), o němž MF DNES psala už ve středu, se tak ještě vystupňoval. Ve čtvrtek se proto setkali na magistrátu zástupci Brna, nemocnic, kraje a záchranky.

„Dohodli jsme se, že situace, která se stala v úterý večer, se nesmí opakovat. Neexistuje, aby nemocnice uzavřela urgentní příjem. Každého pacienta musí vyšetřit a poskytnout mu péči. I když není v ohrožení života a přeplněná nemocnice podle zákona může záchranku s pacientem odmítnout,“ přiblížil výsledek jednání náměstek brněnského primátora pro zdravotnictví Petr Hladík (KDU-ČSL).

K převozu pacienta do jiné nemocnice bude podle Hladíka docházet až v krajním případě. „Dohodli jsme se také, že podle potřeby vytvoříme dostatečné kapacity pro pacienty s akutními problémy před plánovanými výkony,“ dodal Hladík.

Kvůli krizové situaci se už ve středu ráno setkali rozzlobení zástupci záchranky a o pomoc požádali také hejtmana Bohumila Šimka a krajského radního pro zdravotnictví Milana Vojtu (oba ANO). Po FN Brno a ministerstvu zdravotnictví žádali řešení.

Největší nemocnice v kraji totiž nedodržela tři týdny starou dohodu, že pacienta alespoň vyšetří, a teprve pokud nebude v ohrožení života a na interně v Bohunicích nebude místo, tak ho sanitka převeze jinam.

Podle ředitele jihomoravské záchranky Milana Klusáka fakultní nemocnice v úterý urgentní příjem prostě zavřela a odmítla poskytnout jakoukoli pomoc. Situace se stala o to vážnější, že pacienta odmítly přijmout i všechny krajské nemocnice. Jeden výjezd sanitky tak trval téměř pět a půl hodiny.

Boj o každé volné místo

„V úterý byla situace krizová, ale obdobná trvá už tři měsíce. Na odděleních interny se několikrát denně přepočítávají volná lůžka. Když všichni nahlásí, že nemají volné ani jedno, příjem se pro sanitky uzavírá a odklánějí se do jiné nemocnice,“ popisuje situaci lékařka z fakultní nemocnice, která si nepřeje uvést své jméno, redakce ho ale zná.

„Minulou službu jsem se dvě hodiny doprošovala v několika nemocnicích a snažila se pacienty do některé udat. Stejně tak nám pořád volají kolegové, jestli nemáme místo. Když je na interně jedno volné místo, je o něj strašný boj,“ doplnila lékařka.

Záchranáři jsou podle ní oprávněně naštvaní. V zoufalství občas pacienta před nemocnicí přeložili do překladové sanity, která ho veze do nemocnice pár metrů. „Jelikož to není rychlá, je to, jako by přišel sám, a musíme ho ošetřit,“ popisuje lékařka.

Klusák se na FN Brno zlobí. „Je třeba si uvědomit, že každé zdravotnické zařízení má určitou kapacitu a v případě menších nemocnic nelze počítat s takovou flexibilitou, jakou může nabídnout zařízení velikosti FN Brno. Její kapacita odpovídá území, na němž péči zajišťuje,“ míní Klusák, který kvůli problémům s umísťováním pacientů musel zřídit speciální výjezdovou skupinu a posílit operační středisko dispečinku.

Málo lůžek je problémem kraje, zní z nemocnice

Vedení FN Brno odmítá, že pochybilo. Podle primáře oddělení urgentního příjmu Martina Dolečka ani jeden z pacientů nebyl v přímém ohrožení života.

„Ptali jsme se záchranářů, v jakém jsou stavu. Pokud máme kapacitu na nule a pacienti jsou schopní převozu, pak máme právo je odmítnout. Ať se o ně postarají v krajských nemocnicích, kde mají méně závažné případy řešit,“ reagoval Doleček na kritiku směřující na fakultní nemocnici v Bohunicích.

Tvrdí, že problém s nedostatkem kapacit má vyřešit hejtmanství, které ve svých zařízeních v minulosti zrušilo lůžka akutní péče. Jako příklad zmínil nemocnici v Tišnově na Brněnsku nebo Hustopečích na Břeclavsku.

Ministerstvo zdravotnictví plánovalo v nejbližších dnech vyvolat mimořádné jednání se všemi dotčenými stranami.

„O situaci víme a snažíme se ji aktivně řešit. Na jednání chceme najít uspokojivé řešení. Nicméně již dnes v Brně funguje pracovní skupina, která o problému opakovaně jedná a bude jednat i nadále,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Kapacity krajských nemocnic jsou přizpůsobené okresům

Resort navíc stejně jako primář Doleček kritizuje seškrtávání lůžek akutní péče.

„V případě Brna problém spočívá v tom, že dvě fakultní nemocnice bohužel nemohou kapacitně krýt uzavření lůžek krajských nemocnic v okolí, ke kterému v minulosti prokazatelně došlo,“ poznamenala Štěpanyová.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Milana Vojty jsou ale kapacity krajských nemocnic přizpůsobené potřebám okresů, ve kterých se nachází.

„Pokud se jedná o pacienta z Brna, tak ho mají přijmout nemocnice v Brně,“ konstatoval Vojta.

Příští rok má začít platit nová úhradová vyhláška na dalších pět let. Podle Vojty je to příležitost k jednání o počtu akutních lůžek. „Potřeby našeho regionu ve vyjednáváních musíme samozřejmě zohlednit,“ řekl.

Podle ředitele nemocnice v Tišnově Bořka Semráda šéfové brněnských fakultních nemocnic během jednání o redukci lůžek v krajských zařízeních tvrdili, že se o pacienty postarají.

„Sčítala se tenkrát všechna lůžka v kraji. A oba ředitelé fakultních nemocnic říkali, že mají kapacitu se o pacienty postarat,“ připomněl ředitel tišnovské nemocnice, kde zrušili internu.