VIDEO: Na Petrově hlídají lodě kamery, do vody je spouštějí jeřábem

Baťova stopa je i na kolejích Jen kousek od přístaviště Petrov, v Ratíškovicích, najdou turisté Muzeum ve vagonu a šlapací drezínu – další vzpomínky na Tomáše Baťu. Správce tam už deset let dělá Miroslav Toman. Návštěvníkům vypráví o důlních projektech Tomáše Bati a na kolejích, které dříve slavný průmyslník využíval, pak nechává jezdit lidi na drezíně. Kvůli tomu vyučený zámečník musel složit zkoušky strojvedoucího. „Nechtěli tu nikoho, kdo s dráhou nemá nic společného. Mám nejnižší možný stupeň na pohyb po kolejích. Když jedu na dovolenou, střídá mě tu pán, který u drah dříve pracoval,“ objasňuje Toman. Návštěvníky před jízdou na neobvyklém stroji školí, žádný závažný úraz si prý naštěstí nepamatuje. „Děti spíš upadnou, protože zakopnou o pražce. Jednou si tu malé dítko skříplo prst, protože ho dávalo, kam nemělo,“ vzpomíná správce a amatérský archeolog. S drezínou je to podle něj jako s bicyklem – stále je třeba ji kontrolovat. Mění ložiska, promazává řetězy, dotahuje šroubky. „Na zimu zavíráme všechny tři drezíny do depa, občas je potřeba poopravit přídavné koleje. Stejně tak je v zimě zavřené i muzeum,“ přibližuje. Nestačí však zamknout dvířka vagonu, Toman po negativních zkušenostech s vandaly, kteří se snažili prokopnout dveře, přidává zevnitř vagonu i zátarasy. „Jako by tu bylo co ukrást, vždyť po stěnách visí plakáty. Hodnotu to má spíš vědomostní,“ kroutí hlavou.