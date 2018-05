„Slušní lidé“, kteří v Brně vtrhli do divadla, chtějí do komunálních voleb

Na třicet radikálů z hnutí Slušní lidé v sobotu vtrhlo na jeviště divadla Husa na provázku a přerušilo diskutovanou hru. Vyvedla je až policie, jejich čin však vyhodnotila jen jako přestupek.

Hnutí poté pohrozilo, že podobný protest klidně zopakuje. „Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější,“ uvedl na Facebooku předseda hnutí Zdeněk Pernica.

Ministerstvo vnitra už dříve označilo hnutí za extremistické. Ve zprávě dokonce resort uvádí, že skupinu tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí.

Pokud Slušní lidé své výhrůžky dalšími radikálními akcemi splní, hrozí jim podle politologa Miroslava Mareše zánik.

„Když ministerstvo vyhodnotí, že dochází k ohrožení demokracie, můžou hnutí rozpustit. Slušní lidé se snaží vystupovat razantně, dokážou nastolovat agendu, mají vliv ve virtuálním prostoru,“ podotkl politolog Masarykovy univerzity, který se extremistické scéně dlouhodobě věnuje. Dodal, že svým jednáním hnutí oslovuje podobně protestně naladěné voliče.

Je to smutné sbírání bodů do voleb, zhodnotil akci primátor

Slušní lidé totiž chtějí v Brně kandidovat v říjnových komunálních volbách. Podle Lubomíra Kopečka, dalšího politologa z Masarykovy univerzity, ale mnoho šancí nemají.

„Dnes lidé protestují při každé příležitosti, ale co se týče kulturní scény, na podobný odpor si nepamatuji. Nicméně si nemyslím, že jim tyto akce mohou přinést větší množství reálných voličů, kteří by je dostali do zastupitelstva. Už tu máme více podobně zaměřených seskupení, které si mezi sebou přetahují sympatizanty,“ míní Kopeček.

Sobotní protest odsoudil například brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). Ten na představení nešel, protože obsah je podle jeho slov na hraně. „Co však předvedli oni, je už za hranou. Ukázali, jak jednají Slušní lidé. Myslím si o nich svoje. Vůbec mě jejich jednání nepřekvapilo, je to smutné sbírání bodů do voleb,“ reagoval Vokřál.

Hnutí Slušní lidé vzniklo předloni v listopadu, podle vlastního tvrzení na protest proti současnému vedení Brna. Sobotní aféra v divadle byla jen jednou z řady jeho kontroverzních akcí.

Třeba před rokem na konstrukci symbolizující smíření Čechů s Němci pověsili velkou fotografii náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) s přimalovaným hitlerovským knírkem. Hollanovu nahou fotografii pak aktivisté rozvěsili na brněnské mosty i s jeho telefonním číslem, aby mu prý lidé mohli volat kvůli kolonám ve městě.

Za cíl si vybrali také legendární růžový tank vystavený v centru Brna. Pokryli ho obrovskou plachtou s nápisem Slušní lidé. A pravidelně navštěvují i jednání brněnského zastupitelstva, při kterých svorně stojí vzadu s transparenty. Také natáčejí videa, v nichž hanobí místní politiky.

Pernicova agentura dodává vyhazovače do barů

Představitele brněnského magistrátu potrápili nejednou. Dříve třeba zveřejnili nepravdivou informaci, že město plánuje ubytování pro migranty na výstavišti. Hnutí jako svůj hlavní cíl totiž označuje zastavení islamizace.

„Vznikli jsme jako hnutí pro všechny slušné lidi bez rozdílu politické příslušnosti. Buď je člověk slušný, nebo darebák,“ tvrdí Pernica, který je mimochodem trojnásobným českým mistrem v kickboxu.

Místopředsedy mu dělají kulturista a osobní trenér Viktor Hell a bývalý hokejový útočník Komety Ivo Crhák. S ním Pernica provozuje bezpečnostní agenturu Gauny Security („Gauny“ je Pernicova přezdívka), která dodává vyhazovače do brněnských barů.

Pernica dříve spolupracoval s někdejším politikem Miroslavem Sládkem, za jehož republikány i neúspěšně kandidoval v posledních krajských volbách. Po sporech kvůli financování kampaně se však rozešli. Ambice uspět v nadcházejících komunálních volbách má Pernica už s novým hnutím.

Všechny aktivity propaguje prostřednictvím sociálních sítí. Podle Mareše právě tento styl komunikace dokážou opravdu dobře využít. Moc šancí do komunálních voleb jim ale ani on nedává.

„Oslovují mladé lidi tím, že oponují stávající radnici, stojí vůči humanistickému a zelenému směřování. Když budu hodně optimistický, tak mohou lehce přeskočit pětiprocentní hranici pro zisk mandátů v zastupitelstvu,“ míní Mareš.

Kraj zřejmě sníží festivalu dotaci

Jihomoravský kraj asi kvůli dvěma kontroverzním hrám zkrátí dotaci na osmidenní festival Divadelní svět Brno, který skončí ve středu. Kraj měl pro akci připravený milion korun, ale schválení částky přesunuli zastupitelé až na červnové zasedání.

Mluvčí kraje Monika Brindzáková ČTK řekla, že hejtman Bohumil Šimek (ANO) doporučí radě festival podpořit vyjma dvou kontroverzních her. Částku, o kterou by se dotace snížila, zatím neuvedla.

Dotace by se nevztahovala na hru Naše násilí a vaše násilí, ve které herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku nebo herečka vytahuje z přirození českou vlajku. Dále ani na hru Prokletí, ve které se například objeví socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem, ale také v ní herečka motorovou pilou porazí kříž.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser uvedl, že náklady na obě představení se u každého pohybují v jednotkách stovek tisíc korun. „Pokud s nimi mají zastupitelé kraje problém, nebude pro nás nic složitého je vyúčtovat z grantu ministerstva kultury, které nám dalo dva miliony korun,“ sdělil ČTK Glaser.

Peníze z kraje by tak divadlo použilo na jiné hry festivalu, takže by se peníze nemusely ani krátit. Glaser tak doufá, že kraj výši slíbené podpory dodrží.