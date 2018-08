Brno zruší tendr na kamery pro rezidentní parkování a vypíše nový

„Zvažovali jsme všechny možnosti a dohodli jsme se, že by bylo nejčistší soutěž zrušit a vypsat novou. Budeme ale ještě pokračovat v jednání a rozhodnout o tom musí až úterní rada příští týden,“ uvedl v pondělí po schůzce koalice brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Zástupce Strany zelených a náměstek primátora Martin Ander to vidí jako jasnou věc.

„Shodli jsme se na tom, že to výběrové řízení, které teď běží, zrušíme. To, jak bude vypsáno to nové, ještě budeme ladit, máme pozvané i zástupce Brněnských komunikací, aby zadávací dokumentace nezavdávala příčinu k domněnce, že je psaná jen pro jednoho uchazeče,“ poznamenal Ander.

Pochybnosti o zakázce na kamerový systém vyjádřili před časem radní z koaličních stran KDU-ČSL, Žít Brno a Piráti, kterým se nelíbilo, že firma Veselý Dopravní signalizace podklady pro soutěž připravovala a jako jediná se do ní přihlásila a měla by tedy zvítězit.

Pokud rozhodne rada o zrušení tendru a vypsání nového, bude to trvat několik měsíců. Podle Andera by zprovoznění kamer pravděpodobně připadalo na začátek příštího roku.

Vokřál: K odkladu startu rezidentního parkování není důvod

Primátor i Ander a další koaliční partneři ale znovu upozornili na to, že na startu modrých zón od 1. září v historickém centru to nic nemění. Jen kontrola nad vjezdy a parkováním bude na městské policii.

Za ukvapený, chaotický a špatně připravený ale nový systém parkování považují zástupci opozice. ČSSD v pondělí dokonce vyzvala primátora, aby jeho začátek rada zastavila.

„Žádáme Radu města Brna, aby odložila jeho spuštění a umožnila novému vedení města nové posouzení projektu,“ prohlásil lídr brněnských sociálních demokratů Oliver Pospíšil.

Vokřál ale nevidí žádný důvod pro odklad. „Je to předvolební záležitost. Nakonec oni byli autory strategie a my pouze realizujeme to, co nachystali,“ dodal primátor.

Místo, kde se v Brně zařizuje rezidentní parkování (31. 7. 2018)