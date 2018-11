Podmínka za útok nožem je mírný, ale přiměřený trest, říká státní zástupce

O více než tisíc kilometrů jinde, než předpokládal, se ocitl Ukrajinec, který chtěl ze Zlína zamířit do své vlasti. Na...

Brňané pro nádraží vybrali název Šalingrad, rozhodovat budou úředníci

Pokud by záleželo na vůli Brňanů, zastavovaly by v budoucnu vlaky mířící do jejich města v Šalingradu. Takový název pro...