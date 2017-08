Hosté občas nevěřícně koukají, jak můžu rozumět vínu, líčí someliérka

Rozumí. Sama si nejvíce cení vítězství na Bohemia sekt Trophée Sommelier ČR před pěti lety v kategorii Talent i třetího místa na mistrovství ČR v sabráži (sekání hrdel lahví sektu).

Za svůj osobní úspěch považuje, že se ve svých dvaceti letech odhodlala soutěžit na Bohemia sekt Trophée v kategorii Professional. „Nejenže jsem tam mezi soutěžícími byla nejmladší, ale také jediná žena, což jsem si velmi užívala,“ směje se.

Třiadvacetiletá žena ze Znojma se přitom původně rozhodovala mezi vínem a kávou. Studovala střední školu, obor hotelnictví a turismus, a s degustací vín začala v sommelierském kroužku.

„Zpočátku jsem váhala, jestli to zvládnu. Každý týden jsme v kroužku ochutnávali minimálně jeden vzorek vína a snažili se ho co nejlépe popsat. Nějaká vůně po meruňkách, angreštu nebo chuť připomínající citrusové plody pro mě byla v tu dobu španělskou vesnicí. Až pravidelným degustováním jsem se tohle všechno naučila,“ popisuje.

Už po roce a půl jela na první soutěž a třetí místo ji povzbudilo. Jenže bodovala i v soutěžích v baristice. „Nejde dělat dvě věci na sto procent. Zvítězilo someliérství, kterému jsem od té doby zůstala věrná,“ vysvětluje.

Největší kouzlo vína? Proměnlivost

Dobrým základem pro práci someliéra je podle ní kvalitní kurz, sama ho absolvovala u Iva Dvořáka, viceprezidenta Asociace sommelierů ČR.

„Důležitý je zájem, vytrvalost a touha poznávat nové věci, ale nejdůležitější je člověk, který vás k vínu přivede, a to byl v mém případě František Koudela,“ chválí svého učitele a také předsedu spolku vinařů VOC Znojmo.

Vysvětluje, že víno má ráda pro jeho proměnlivost.

„Je živé, stále se mění, pracuje, zraje, stárne. Na žádné vinici se nikdy další rok neurodí úplně stejné hrozny. Dva různí vinaři z hroznů jedné vinice vyrobí dvě naprosto odlišná vína. A také lidé mají různé chutě, každý si může najít víno, které mu chutná nejvíc, a nemusí se vždy řídit radami odborníků. Ta různorodost a neomezené možnosti, to je to, co mě na víně baví. Je to velmi náročná, ale krásná práce,“ vyznává se Kostrhounová.

Po maturitě studovala na vysoké škole obor cestovní ruch a při studiu pracovala jako someliérka, řídila degustace, předváděla sabráž a dodnes spolupracuje se znojemskými vinaři. Nějakou dobu pracovala jako hlavní someliérka v Praze ve vinném baru VinVin hotelu Olšanka.

Momentálně se usadila v luxusním Restaurantu Signature nad Popůvkami u Brna.

„Mám tady možnost prezentovat skvělá vína se špičkovou gastronomií v krásném prostředí. Naše vinotéka čítá přes 400 druhů vín, takže je opravdu z čeho vybírat. Jednou ze zajímavostí, kterou restaurace disponuje, je rozsáhlá sbírka armagnacu (vinný destilát příbuzný koňaku – pozn. redakce), která obsahuje lahve od roku 1942 do roku 2000, takže můžete ochutnávat třeba podle roku vašeho narození,“ nastiňuje.

Stará se i o správné skladování

Jejím úkolem je doporučit hostům víno podle jejich preferencí nebo jim poradit s výběrem, láhev odprezentovat a předvést kvalitní servis, ať už se jedná o víno šumivé, bílé, nebo o dekantaci červeného.

Tři otázky pro Kateřinu Kostrhounovou Jaký mám vztah ke Znojmu?

V současné době bydlím a pracuji v Brně, ale srdcem jsem stále Znojmačka. Znojmo je krásné, historické a vinařské město a já se tam stále ráda vracím za rodinou, přáteli a dobrým vínem. Jaká jsou moje oblíbená místa jižní Moravy?

Nejradši mám Znojmo a jeho úžasné vyhlídky na řeku Dyji od hradu a kostela sv. Mikuláše. Dalším kouzelným místem jsou Pavlovské vrchy s výhledem na okolní vinice a vodní plochy. Moc se mi líbí také Lednicko-valtický areál s jeho architekturou a zahradami. Jaká jsou moje oblíbená místa jižní Moravy?

„Nabízíme vína z různých částí světa, například jen z oblasti Champagne máme přes sto třicet druhů. Musím mít přehled o všech vínech z vinné karty, starat se o správné skladování lahví a teplotu při servírování. Některý den ochutnám i několik zajímavých vín, jindy třeba žádné,“ vysvětluje.

Její obor stále zůstává doménou mužů, a tak občas žena sommelierka překvapí.

„Nejenže vidím každým rokem absolutní převahu mužů na soutěžích, ale občas i v restauraci na mě hosté nevěřícně koukají, jestli já jako žena, a ještě k tomu tak mladá, můžu rozumět vínu,“ podotýká Kostrhounová s tím, že každý sommelier je něčím jiný. „Už třeba při jakékoliv řízené degustaci od každého uslyšíte jiný výklad,“ míní.

Osobně je dost citlivá na to, když někdo nedrží sklenku za stopku. Nemá nic proti kvalitním míchaným nápojům s vínem, třeba sklenku Aperol Spritzu si dá moc ráda. Velkou slabost má ale pro sauvignony. Ačkoliv ve svém životě ochutnala i opravdu drahá vína, doufá, že ta nejlepší na ni ještě čekají. A do budoucna snad i její vlastní podnik.