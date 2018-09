Chceme dostat Brno do první ligy, tvrdí brněnský lídr SPD Ivan Fencl

Šedesátiletý dopravní expert Ivan Fencl je pedagogem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. „Tam jsem přes celý týden, v zásadě se na víkendy vracím do Brna,“ říká Fencl, který s hnutím spolupracuje od roku 2017, členem se stal letos v červnu.

Netrávíte v Brně málo času na to, že se chcete ucházet o post zdejšího primátora?

Když jsem přemýšlel o vstupu do SPD, rozhodoval jsem se, jestli Brno, nebo Ostrava, a nakonec jsem se rozhodl pro Brno. Tady na Moravě jsem doma. Když jsem v Ostravě, dívám se na Moravu z nadhledu, znám problémy v Ostravě a můžu je porovnávat.

Nemáte ani politické zkušenosti. Není tak příliš troufalé být lídrem kandidátky a potenciálním kandidátem na primátora v druhém největším městě v republice?

Vzhledem k tomu, jaký mám věk, není čas na to, bát se vysokých cílů. Až zpětně jsem si uvědomil, že být lídr je vlastně i nominace na primátora. Nicméně víme, jaký je koaliční potenciál. Pravděpodobnost, že by se to stalo, není příliš vysoká.

Myslíte, že máte malý koaliční potenciál?

Ne přímo malý. Setkal jsem se se zástupci některých stran. Ale i kvůli mediální atmosféře je to pro nás složitější.

Pojďme trochu do nedávné minulosti. Letos v zimě se v Brně buňka SPD rozhádala. Na schůzi, kde se řešily komunální volby, zasahovala i městská policie. Nakonec vedení brněnskou buňku rozpustilo a dosud neexistuje. Proč ji neobnovíte?

Brno bylo výjimkou, žádné krajské město nemá svou buňku. Nakonec i tady bylo vidět, že se to neosvědčilo. Po volbách je v plánu založit buňky nejen v Brně, ale i v dalších krajských městech.

Váš bývalý člen Kamil Papežík podal k Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na rozpuštění SPD. Nemůže vás to poškodit?

Abych pravdu řekl, my se tím nezabýváme. Žaloba je neplatná, protože ji nemůže podat soukromá osoba.

Nejvyšší správní soud ji ale přijal.

Když to dáte na podatelnu, tak tam dají razítko, nemůžou ji nepřijmout. Ale že takové podání nemá žádnou relevanci, to už novináře nezajímá. Teď to víte, takže my se tím nezabýváme.

Na vašem Facebooku jsem si všiml videa, kde se zaštiťujete heslem: Odvaha říkat pravdu. Když se ale podívám na oficiální web SPD, zjistím z něj, že tady máte oblastní organizaci Brno-město s předsedkyní Lucií Šafránkovou. To ale není pravda, jak jsme si před chvílí řekli. Proč nemáte na webu pravdivé informace, když mluvíte o odvaze říkat pravdu?

Tak je tam prostě asi chyba. Já o tom nevím, děkuji za upozornění. Zmizí to během několika dní.

Čekal bych, že na webu SPD budou aktuální a pravdivé informace.

Neřekl bych, že je to záměrná nepravda, určitě je to opomenutí. Samotného mě překvapuje, že to tam je.

Já si představuji, že zavolám někomu do Prahy, řeknu mu, ať smaže čtyři řádky, a je to. Tady je ale půl roku nepravdivá informace.

Víte co, já to udělám možná hned, jak se budeme loučit. (Ani po několika dnech od pořízení rozhovoru se ale nic nezměnilo – pozn. red.)

Když jsem se začetl do vašeho programu, místy na mě působil populisticky. Například tam máte heslo, že Brno dostanete do první ligy. Jak z radnice naučíte lépe kopat fotbalisty na Srbské?

Hezká otázka, ale má to jeden háček, je dvojsmyslné. To vám možná uniklo.

Když je to ale dvojsmyslné, proč to máte v programu v kolonce sport?

Možná to bylo v nějaké starší verzi, teď už to tady na letácích není. (Ukazuje leták – pozn. red.)

Ale na webu to v programu, který se tam objevil před pár dny, máte. Můžeme se podívat.

Na webu je totéž, co je na letáku. (Redaktor ukazuje lídrovi SPD aktuální web – pozn. red.) Tak máte pravdu. Ten leták je asi zkrácená verze.

Takže máte ve sportu, že Brno dostanete do první ligy. Jak to tedy z radnice uděláte?

Ono je to myšleno dvojsmyslně, že město Brno dostaneme do první ligy. Že se budeme snažit, aby město mělo všechno, co kvalitní město potřebuje – dopravu, kulturu i sport. Budeme usilovat o to, aby nenastala ostuda, že by Brno jako tradičně hokejové město nemělo hokejový tým v nejvyšší lize.

Ten ale teď hraje extraligu. Nemáte na mysli fotbalisty?

Hokejový tým ale v minulosti dlouho v extralize nebyl. Už tu ostudu nechceme dopustit. Budeme to podporovat. Není to jednoduché, protože na to jsou potřeba peníze. Je potřeba vytvářet podmínky pro rozvoj lehkého průmyslu, protože jen prací se generují peníze. Ty pak mohou být věnovány na rozvoj sportovních aktivit. Za týmem totiž vždy stojí sponzoři.

V programu také máte, že dostavíte velký městský okruh, což je ale záležitostí státu, nikoli města.

To není pravda. Kvalitní reprezentace města musí usilovat o to, aby se vytvořily takové podmínky, aby se takové stavby realizovaly. Podívejte se na ANO – má tady primátora a také ministr dopravy je za ANO, a nic se neposunulo.

Vy jste dopravní expert. Za jak dlouho tedy bude v Brně velký městský okruh, když ho slibujete v programu?

To souvisí s financemi, bylo by to věštění z křišťálové koule.

SPD chce také zajistit více strážníků v ulicích. Městská policie v Brně stále hledá nové strážníky i přesto, že jim nabízí náborové příspěvky 60 tisíc korun. Jak chcete při současné nízké nezaměstnanosti lidi k práci pro městskou policii nalákat?

Je to otázka motivace. Nejen finanční, ale i takové, aby to pro lidi nebylo jen povolání, ale aby městu chtěli skutečně pomáhat. Aby ho chtěli čistější a bezpečnější. Je možné udělat i systémová opatření ke zvýšení efektivity služby.

Uvádíte také, že chcete školství zbavit multikulturalistické byrokratické zátěže. Co tím máte na mysli?

Nechtěli bychom, aby do výchovných procesů zasahovaly neziskové organizace, které se tváří jako apolitické, a přitom působí politicky.

Jaké konkrétně máte na mysli?

Já bych se k tomu nechtěl blíže vyjadřovat, ale máme nějaké snímky nástěnek ze škol.

Na jednom z vašich plakátů stojí heslo: „Bezpečné ulice? Zajistíme!“ Podívám-li se na čtyři roky starý plakát hnutí ANO z Prahy, tak tam je heslo: „Bezpečnější Praha? Prostě na to dohlídneme.“ Náhoda? Neinspirovali jste se u ANO?

Určitě je to náhoda. O plakátu ANO vůbec nevím. Můžu vám říct, že jsme to skutečně tvořili sami, že to není žádný plagiát.

Velké téma spojené s SPD je samozřejmě přímá demokracie, kterou chcete prosazovat i v Brně. Předpokládám, že to jsou referenda. V Brně se mluví o tématech jako je fotbalový stadion, hokejová hala, nádraží, teď rezidentní parkování. Jsou to pro vás témata pro referendum?

Mohly být, má to ale problémy, jako jsou inženýrské sítě nebo dopravní dostupnost, které předem vylučují některé možnosti. Kdyby dejme tomu rozhodli lidé v referendu, že chtějí vrátit sport za Lužánky, tak město na to nebude mít. Musíme to teda brát nějak reálně. Musí se zvážit i ty finanční požadavky za Lužánkami a varianty na výstavišti. Je to složité.

O čem tedy budou moci lidé hlasovat v referendu, když ne o stadionu?

Můžeme hlasovat o variantách územního plánu. Jestli nabídneme, aby některá místa byla pro firmy, nebo budeme skromnější a nebude pro ně tolik ploch. Nebo zda se zástavba má rozšiřovat až k nějakému lesíku, nebo to necháme zakonzervované. Pokud bych byl primátor, chci se setkávat s lidmi a diskutovat s nimi i dalšími odborníky o rozvoji města. Veřejnost by tak měla v tom mixu názorů svůj hlas. Kdybychom se pak v něčem dopracovali k dvěma téměř shodným variantám, pak můžeme případně vyhlásit referendum.

Do komunálních voleb jde SPD poprvé. Co budete v Brně považovat za úspěch?

Budeme rádi, když se dostaneme přes pět procent. Když budeme mít sedm, tak to bude dobré. Když budeme mít podobný výsledek jako v parlamentních, tedy kolem dvanácti, tak bychom byli spokojeni. Hlavním cílem je posílit naše pozice.